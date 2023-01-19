Тертый пирог с вареньем: что нужно обязательно добавить в тесто, чтобы оно было хрустящим

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,1 т.
Рецепт тертого пирога с вареньем

Один из самых вкусных, простых в приготовлении домашних десертов – тертый пирог. Основа которого – хрустящее песочное тесто, а оригинальный вкус выпечке придаст любой джем, орехи, свежие и мороженые ягоды.

Вкусный тертый пирог

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с вареньем, который получится хрустящим и ароматным.

Рецепт пирога
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Чтобы пирог было хрустящим, добавьте в тесто майонез!

Домашний майонез

Ингредиенты:

  • мука – 350 г
  • сода – 0,5 ч. л.
  • сливочное масло – 200 г
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 100 г
  • майонез – 1 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • джем – 250 г

Способ приготовления:

1. Муку просейте в миску, добавьте соду, перемешайте.

Сливочное масло

2. Холодное сливочное масло натрите в муку.

Тесто для пирога

3. Отдельно смешайте яйцо, сахар, майонез и лимонный сок и эту готовую смесь добавьте муку с маслом, замесите тесто. Приблизительно треть теста заверните в пленку и уберите в морозилку, а оставшееся тесто с помощью рук и скалки раскатайте в тоненький прямоугольник, размером примерно 30-40 см.

Домашний пирог

4. Выложите сверху варенье, достаньте тесто из морозилки и натрите поверх варенья. Выпекайте пирог 25 минут при 180 С.

Песочный тертый пирог с начинкой

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