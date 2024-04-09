Тертый пирог с вареньем: как правильно приготовить самый бюджетный и вкусный десерт
Тертый пирог умеет готовить каждая хозяйка. Самое главное – правильно сделать песочное тесто, а для начинки можно использовать любое варенье, орехи, шоколад, свежие ягоды и фрукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с вареньем, который будет очень хрустящим.
Ингредиенты:
- сливочное масло (охлажденное) – 100 г
- яйца – 1 шт.
- мука – 215 г
- щепотка соли
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- сахар – 40 г
Начинка:
- любимое варенье – 150 г
Способ приготовления:
1. В просеянную муку всыпьте сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте и добавьте охлажденное сливочное масло. Руками перетрите муку с маслом в крошку.
2. Добавьте яйцо и замесите тесто. 1/3 часть теста обмотайте пищевой пленкой и переложите в морозилку на 20-30 минут, 2/3 части оставьте в холодильнике.
3. Большую часть теста (2/3) раскатайте на пергаменте и переложите в форму для выпечки.
4. Обрежьте и подравняйте края и выложите любимое варенье. Меньший кусочек теста (1/3) натрите на терке сверху на варенье.
5. Выпекайте пирог при 180 С 30-35 минут.
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