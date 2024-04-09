Тертый пирог с вареньем: как правильно приготовить самый бюджетный и вкусный десерт

Тертый пирог умеет готовить каждая хозяйка. Самое главное – правильно сделать песочное тесто, а для начинки можно использовать любое варенье, орехи, шоколад, свежие ягоды и фрукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с вареньем, который будет очень хрустящим.

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Ингредиенты:

сливочное масло (охлажденное) – 100 г

яйца – 1 шт.

мука – 215 г

щепотка соли

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

сахар – 40 г

Начинка:

любимое варенье – 150 г

Способ приготовления:

1. В просеянную муку всыпьте сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте и добавьте охлажденное сливочное масло. Руками перетрите муку с маслом в крошку.

2. Добавьте яйцо и замесите тесто. 1/3 часть теста обмотайте пищевой пленкой и переложите в морозилку на 20-30 минут, 2/3 части оставьте в холодильнике.

3. Большую часть теста (2/3) раскатайте на пергаменте и переложите в форму для выпечки.

4. Обрежьте и подравняйте края и выложите любимое варенье. Меньший кусочек теста (1/3) натрите на терке сверху на варенье.

5. Выпекайте пирог при 180 С 30-35 минут.

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