Тертый пирог с вареньем: как правильно приготовить самый бюджетный и вкусный десерт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
144
Тертый пирог

Тертый пирог умеет готовить каждая хозяйка. Самое главное – правильно сделать песочное тесто, а для начинки можно использовать любое варенье, орехи, шоколад, свежие ягоды и фрукты.

Домашний тертый пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с вареньем, который будет очень хрустящим.

Рецепт пирога
Видео дня

Ингредиенты:

  • сливочное масло (охлажденное) – 100 г
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 215 г
  • щепотка соли
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • сахар – 40 г

Начинка:

  • любимое варенье – 150 г

Способ приготовления:

1. В просеянную муку всыпьте сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте и добавьте охлажденное сливочное масло. Руками перетрите муку с маслом в крошку.

Ингредиенты для теста

2. Добавьте яйцо и замесите тесто. 1/3 часть теста обмотайте пищевой пленкой и переложите в морозилку на 20-30 минут, 2/3 части оставьте в холодильнике.

Готовое тесто

3. Большую часть теста (2/3) раскатайте на пергаменте и переложите в форму для выпечки.

Приготовление пирога

4. Обрежьте и подравняйте края и выложите любимое варенье. Меньший кусочек теста (1/3) натрите на терке сверху на варенье.

Сколько выпекать пирог

5. Выпекайте пирог при 180 С 30-35 минут.

Готовый тертый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты