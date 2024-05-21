Тертый пирог – это десерт, хорошо знакомый каждому из детства. Мамы готовили его не только по праздникам, но и и обычный выходной день. Именно поэтому это блюдо внушает столь теплые воспоминания и никогда не потеряет свою актуальность.

Как приготовить тертый пирог с вишней точно знает фудблогер с ником vika_marchenko__. В Instagram она рассказала, что для его приготовления можно использовать любое варенье и даже свежие ягоды.

Ингредиенты на форму d 28 см

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Сливочное масло – 180 гр

Мука – 450 гр

Сахар – 90 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Разрыхлитель – 5 гр

Яйцо – 2 шт

Сметана – 80 гр

Ингредиенты для начинки

Вишня – 500 гр

Сахар – 60 гр

Кукурузный крахмал – 15 гр

Способ приготовления

1.Просеять муку с разрыхлителем и перемешать с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавить порезанное кубиками охлажденное масло и перетереть массу в крошку.

3. Добавить яйца и сметану и замесить тесто.

4. 1/3 теста завернуть в пищевую пленку и отправить в морозилку, остальное тоже – в пищевую пленку и отправить в холодильник на 40 мин.

5. Готовим начинку. Вишню нагреть, чтобы пустила сок. Сахар перемешать с крахмалом и всыпать в вишню, проварить до загущения. Охладить.

6. Охлажденное тесто из холодильника раскатать в тонкий пласт и поставить в форму, формируя бортики.

7. Сверху выложить начинку.

8. Тесто из морозилки потереть на терке и по желанию посыпать корицей с сахаром (1 ч.л. корицы + 1 ч.л. сахара перемешать).

9. Выпекать в течение 35 минут при 180 градусах.

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