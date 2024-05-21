Тертый пирог с вишней: быстро, просто и очень вкусно
Тертый пирог – это десерт, хорошо знакомый каждому из детства. Мамы готовили его не только по праздникам, но и и обычный выходной день. Именно поэтому это блюдо внушает столь теплые воспоминания и никогда не потеряет свою актуальность.
Как приготовить тертый пирог с вишней точно знает фудблогер с ником vika_marchenko__. В Instagram она рассказала, что для его приготовления можно использовать любое варенье и даже свежие ягоды.
Ингредиенты на форму d 28 см
- Сливочное масло – 180 гр
- Мука – 450 гр
- Сахар – 90 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Разрыхлитель – 5 гр
- Яйцо – 2 шт
- Сметана – 80 гр
Ингредиенты для начинки
- Вишня – 500 гр
- Сахар – 60 гр
- Кукурузный крахмал – 15 гр
Способ приготовления
1.Просеять муку с разрыхлителем и перемешать с сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавить порезанное кубиками охлажденное масло и перетереть массу в крошку.
3. Добавить яйца и сметану и замесить тесто.
4. 1/3 теста завернуть в пищевую пленку и отправить в морозилку, остальное тоже – в пищевую пленку и отправить в холодильник на 40 мин.
5. Готовим начинку. Вишню нагреть, чтобы пустила сок. Сахар перемешать с крахмалом и всыпать в вишню, проварить до загущения. Охладить.
6. Охлажденное тесто из холодильника раскатать в тонкий пласт и поставить в форму, формируя бортики.
7. Сверху выложить начинку.
8. Тесто из морозилки потереть на терке и по желанию посыпать корицей с сахаром (1 ч.л. корицы + 1 ч.л. сахара перемешать).
9. Выпекать в течение 35 минут при 180 градусах.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты десертов: