Тертый пирог– это вкусная домашняя выпечка, в основе которой рассыпчатое мягкое тесто и много сочной начинки: яблоки, черника, смородина, малина, творог и даже варенье. Десерт максимально доступный и бюджетный, его сможет приготовить каждый.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого яблочного пирога.

Ингредиенты:

мука – 300 г

масло – 120 г

сахар – 80 г

яйцо – 1 шт

разрыхлитель – 1 ч. л.

яблоки – 4 шт

сахар – 50 г

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корица

сок лимона – 1-2 ст. л.

масло сливочное – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно почистить яблоки, нарезать их кубиками и обжарить до мягкости на сковороде с добавлением сахара, масла и корицы.

2. Для теста нужно смешать муку с яйцом, сахаром, маслом, разрыхлителем. Перетереть все до состояния крошки.

3. Большую половину готовой крошки утрамбовать на дно формы, застеленной пергаментом. Выложить начинку.

4. Сверху посыпать будущий пирог оставшейся крошкой. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. Приятного аппетита!

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