Тертый пирог с яблоками: рецепт вкуснейшей домашней выпечки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Тертый пирог с яблоками: рецепт вкуснейшей домашней выпечки

Тертый пирог– это вкусная домашняя выпечка, в основе которой рассыпчатое мягкое тесто и много сочной начинки: яблоки, черника, смородина, малина, творог и даже варенье. Десерт максимально доступный и бюджетный, его сможет приготовить каждый.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого яблочного пирога.

Тертый пирог с яблоками и корицей

Ингредиенты:

  • мука – 300 г
  • масло – 120 г
  • сахар – 80 г
  • яйцо – 1 шт
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • яблоки – 4 шт
  • сахар – 50 г
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  • корица
  • сок лимона – 1-2 ст. л.
  • масло сливочное – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно почистить яблоки, нарезать их кубиками и обжарить до мягкости на сковороде с добавлением сахара, масла и корицы.

Как приготовить удачное тесто для тертого пирога

2. Для теста нужно смешать муку с яйцом, сахаром, маслом, разрыхлителем. Перетереть все до состояния крошки.

3. Большую половину готовой крошки утрамбовать на дно формы, застеленной пергаментом. Выложить начинку.

Тертый пирог с повидлом

4. Сверху посыпать будущий пирог оставшейся крошкой. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. Приятного аппетита!

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