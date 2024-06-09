Тертый пирог с ягодами: как правильно приготовить летний десерт
С приходом лета начинается самый витаминный сезон года. Именно в это время овощи и фрукты значительно дешевеют, а на полках появляется разнообразие ягод. Именно они наделены наибольшим количеством витаминов и микроэлементов, которые очень полезны для человеческого организма.
Поэтому очень важно употреблять ягоды в максимальном количестве, пока длится сезон. Фудблогер Лиза Глинская в своем Instagram рассказала, какие блюда можно из них приготовить. Так, например, она предложила рецепт тертого пирога с ягодами, который будет идеально подходить к кофе.
Ингредиенты для теста
- Мука – 200 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Желток – 4 шт
- Сахар – 60 гр
- Разрыхлитель – 6 гр
- Соль – щепотка
Ингредиенты для начинки
- Клубника – 100 гр
- Малина – 100 гр
- Черная смородина – 50 гр
- Черника – 50 гр
- Сахар – 60 гр
- Кукурузный крахмал – 20 гр
Ингредиенты для глазури
- Желток – 1 шт
- Молоко – 1 ст.л.
Способ приготовления
1.Готовим тесто. Желтки смешиваем с сахаром.
2. Муку смешиваем с солью и разрыхлителем.
3. Замороженное сливочное масло натираем на терке в миску с мукой. Делаем кроху.
4. Желтки с сахаром добавляем в крошку и замешиваем тесто.
5. 1/3 часть теста заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в морозильную камеру.
6. Оставшееся тесто также обертываем пленкой, и отправляем в холодильник на 30 минут.
7. Готовим начинку. Ягоды отправляем в сотейник. Сахар смешиваем с крахмалом и отправляем в ягоды. Перемешиваем.
8. Включаем нагрев и постоянно помешивая, доводим до кипения, после чего провариваем еще 20-30 секунд. Образовавшуюся массу перекладываем в миску и даем остыть.
9. Тесто из холодильника раскатываем между двумя листьями пергамента в круг диаметром 23-24 см.
10. Снимаем пергамент и перекладываем тесто в форму. Остатки срезаем.
11. Выкладываем и разравниваем начинку.
12. Тесто, находящееся в морозильной камере, натираем на терке поверх начинки.
13. Выпекаем в течение 30-35 минут при 175 градусах.
14. Присыпаем сахарной пудрой и подаем на стол.
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