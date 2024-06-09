С приходом лета начинается самый витаминный сезон года. Именно в это время овощи и фрукты значительно дешевеют, а на полках появляется разнообразие ягод. Именно они наделены наибольшим количеством витаминов и микроэлементов, которые очень полезны для человеческого организма.

Поэтому очень важно употреблять ягоды в максимальном количестве, пока длится сезон. Фудблогер Лиза Глинская в своем Instagram рассказала, какие блюда можно из них приготовить. Так, например, она предложила рецепт тертого пирога с ягодами, который будет идеально подходить к кофе.

Ингредиенты для теста

Мука – 200 гр

Сливочное масло – 100 гр

Желток – 4 шт

Сахар – 60 гр

Разрыхлитель – 6 гр

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки

Клубника – 100 гр

Малина – 100 гр

Черная смородина – 50 гр

Черника – 50 гр

Сахар – 60 гр

Кукурузный крахмал – 20 гр

Ингредиенты для глазури

Желток – 1 шт

Молоко – 1 ст.л.

Способ приготовления

1.Готовим тесто. Желтки смешиваем с сахаром.

2. Муку смешиваем с солью и разрыхлителем.

3. Замороженное сливочное масло натираем на терке в миску с мукой. Делаем кроху.

4. Желтки с сахаром добавляем в крошку и замешиваем тесто.

5. 1/3 часть теста заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в морозильную камеру.

6. Оставшееся тесто также обертываем пленкой, и отправляем в холодильник на 30 минут.

7. Готовим начинку. Ягоды отправляем в сотейник. Сахар смешиваем с крахмалом и отправляем в ягоды. Перемешиваем.

8. Включаем нагрев и постоянно помешивая, доводим до кипения, после чего провариваем еще 20-30 секунд. Образовавшуюся массу перекладываем в миску и даем остыть.

9. Тесто из холодильника раскатываем между двумя листьями пергамента в круг диаметром 23-24 см.

10. Снимаем пергамент и перекладываем тесто в форму. Остатки срезаем.

11. Выкладываем и разравниваем начинку.

12. Тесто, находящееся в морозильной камере, натираем на терке поверх начинки.

13. Выпекаем в течение 30-35 минут при 175 градусах.

14. Присыпаем сахарной пудрой и подаем на стол.

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