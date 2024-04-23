Тертый пирог со сливовым вареньем: получится, как у бабушки
Тертый пирог со сливовым вареньем – это классика нашего детства. Пирог такого типа готовился чуть ли не в каждом доме и подавался в качестве вкусности к кофе или чаю.
Фудблогер с ником inna_la.food решила напомнить, как правильно готовить этот пирог. В Instagram она также рассказала, какое точное количество ингредиентов нужно добавить, чтобы пирог получился идеальным.
Ингредиенты
- Мука – 270 гр
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 1/3 ч.л.
- Сливочное масло – 120 гр
- Желток – 1 шт
- Вода – 40-50 мл
- Сливовое варенье
- Крахмал – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Муку смешиваем с солью и сахаром.
2. Холодное сливочное масло обваливаем в муке и натираем на терке.
3. Руками перетираем масло с мукой, образуя крошку.
4. Добавляем желток и 50 мл ледяной воды. Замешиваем тугое тесто, обертываем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
5. Разделяем тесто на 2 равные части. Одну из частиц укладываем в форму для запекания, разравнивая руками.
6. К сливовому варенью добавляем 1 ч.л. крахмала и хорошо размешиваем.
7. Выкладываем варенье на тесто.
8. Сверху на большой терке натираем вторую часть теста, равномерно распределяем по пирогу и отправляем выпекаться при 180 градусах в течение 30-35 минут.
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