Тертый яблочный пирог: рецепт самого бюджетного и вкусного десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Тертый яблочный пирог: рецепт самого бюджетного и вкусного десерта

Самый простой, бюджетный и самое главное – простой в приготовлении пирог – именно тертый. Для приготовления которого нужно всего лишь холодное сливочное масло, мука, яйца и для начинки варенье, ягоды или фрукты.

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Вкусный яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего и быстрого в приготовлении тертого пирога с яблоками.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • яблоки – 5 шт.
  • крахмал – 1-2 ст.л. (зависит от сочности яблок)
  • сок кусочка лимона
  • мука – 220 гр
  • масло сливочное – 140 гр
  • яйцо – 1 шт.
  • разрыхлитель -1/3 ч.л.
  • сахар – 1/3 стакана (примерно 50-60 гр)
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для теста: в миске смешайте муку и разрыхлитель. Добавьте в него сахар, соль и все хорошо перемешайте. Нарезанное холодное масло бросаем в муку и перетираем все это в крошку.

Приготовление теста

2. Далее добавляем яйцо и замешиваем тесто. 2/3 теста распределяем по форме, застеленной пергаментом. Делаем основание и бортики. Ставим его так в морозилку на 20 минут. Остальное тесты также подмораживаем.

Готовое тесто

3. Через 20 минут перекладываем основание в духовку, нагретую до 170° и выпекаем примерно 20-30 минут.

Сколько готовить пирог

4. Для начинки: очищенные яблоки крупно нарезаем, полейте лимонным соком, присыпьте крахмалом и по желанию сахаром.

Яблоки для пироги

5. Выложите яблоки на запеченное тесто в форме и остатки теста натрите на крупную терку поверх яблок.

Приготовление пирога

Выпекайте еще примерно 40 минут при 180°С.

Готовый пирог

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