Тертый яблочный пирог: рецепт самого бюджетного и вкусного десерта
Самый простой, бюджетный и самое главное – простой в приготовлении пирог – именно тертый. Для приготовления которого нужно всего лишь холодное сливочное масло, мука, яйца и для начинки варенье, ягоды или фрукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего и быстрого в приготовлении тертого пирога с яблоками.
Ингредиенты:
- яблоки – 5 шт.
- крахмал – 1-2 ст.л. (зависит от сочности яблок)
- сок кусочка лимона
- мука – 220 гр
- масло сливочное – 140 гр
- яйцо – 1 шт.
- разрыхлитель -1/3 ч.л.
- сахар – 1/3 стакана (примерно 50-60 гр)
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Для теста: в миске смешайте муку и разрыхлитель. Добавьте в него сахар, соль и все хорошо перемешайте. Нарезанное холодное масло бросаем в муку и перетираем все это в крошку.
2. Далее добавляем яйцо и замешиваем тесто. 2/3 теста распределяем по форме, застеленной пергаментом. Делаем основание и бортики. Ставим его так в морозилку на 20 минут. Остальное тесты также подмораживаем.
3. Через 20 минут перекладываем основание в духовку, нагретую до 170° и выпекаем примерно 20-30 минут.
4. Для начинки: очищенные яблоки крупно нарезаем, полейте лимонным соком, присыпьте крахмалом и по желанию сахаром.
5. Выложите яблоки на запеченное тесто в форме и остатки теста натрите на крупную терку поверх яблок.
Выпекайте еще примерно 40 минут при 180°С.
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