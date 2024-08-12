Самый простой, бюджетный и самое главное – простой в приготовлении пирог – именно тертый. Для приготовления которого нужно всего лишь холодное сливочное масло, мука, яйца и для начинки варенье, ягоды или фрукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего и быстрого в приготовлении тертого пирога с яблоками.

Ингредиенты:

яблоки – 5 шт.

крахмал – 1-2 ст.л. (зависит от сочности яблок)

сок кусочка лимона

мука – 220 гр

масло сливочное – 140 гр

яйцо – 1 шт.

разрыхлитель -1/3 ч.л.

сахар – 1/3 стакана (примерно 50-60 гр)

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для теста: в миске смешайте муку и разрыхлитель. Добавьте в него сахар, соль и все хорошо перемешайте. Нарезанное холодное масло бросаем в муку и перетираем все это в крошку.

2. Далее добавляем яйцо и замешиваем тесто. 2/3 теста распределяем по форме, застеленной пергаментом. Делаем основание и бортики. Ставим его так в морозилку на 20 минут. Остальное тесты также подмораживаем.

3. Через 20 минут перекладываем основание в духовку, нагретую до 170° и выпекаем примерно 20-30 минут.

4. Для начинки: очищенные яблоки крупно нарезаем, полейте лимонным соком, присыпьте крахмалом и по желанию сахаром.

5. Выложите яблоки на запеченное тесто в форме и остатки теста натрите на крупную терку поверх яблок.

Выпекайте еще примерно 40 минут при 180°С.

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