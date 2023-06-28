Тесто готовить не нужно: пирог с грибами, сыром и петрушкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога

Пироги могут быть прекрасной альтернативой хлебу и пицц. Готовить их можно из разного теста и разными начинками. Очень вкусно будет с сыром и грибами, а также с фаршем и рыбой. 

Вкусный пирог

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с грибами, моцареллой, луком и петрушкой. 

Рецепт пирога с грибами
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Ингредиенты:

  • Слоеное тесто бездрожжевое – 500 г
  • Шампиньоны – 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Моцарелла для пиццы (твердая) – 300 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Петрушка – 30 г
  • Яйцо для смазки – 1 шт. 

Способ приготовления:

1. Помойте, просушите, нарежьте грибы. Мелко нарежьте петрушку и лук.

Грибы для начинки

2. На хорошо разогретую сковороду влейте растительное и добавьте сливочное масло, обжарьте лук с шампиньонами до золотистой корочки или почти до готовности. Добавьте петрушку, посолите, перемешайте. 

Грибы с луком и петрушкой

3. Разверните слоеное тесто, сделайте маленькие бортики, выложите грибы с луком и моцареллой. Смажьте края яйцом и выпекайте 25-30 минут при 180 С. 

Приготовление пирога

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