Тесто готовить не нужно: пирог с грибами, сыром и петрушкой
Пироги могут быть прекрасной альтернативой хлебу и пицц. Готовить их можно из разного теста и разными начинками. Очень вкусно будет с сыром и грибами, а также с фаршем и рыбой.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с грибами, моцареллой, луком и петрушкой.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто бездрожжевое – 500 г
- Шампиньоны – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Моцарелла для пиццы (твердая) – 300 г
- Сливочное масло – 50 г
- Петрушка – 30 г
- Яйцо для смазки – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Помойте, просушите, нарежьте грибы. Мелко нарежьте петрушку и лук.
2. На хорошо разогретую сковороду влейте растительное и добавьте сливочное масло, обжарьте лук с шампиньонами до золотистой корочки или почти до готовности. Добавьте петрушку, посолите, перемешайте.
3. Разверните слоеное тесто, сделайте маленькие бортики, выложите грибы с луком и моцареллой. Смажьте края яйцом и выпекайте 25-30 минут при 180 С.
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