Для того, чтобы паровые вареники были пышными и легкими, тесто лучше всего готовить на теплом кефире, в муку обязательно добавьте разрыхлитель или соду.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных, легких и вкусных паровых вареников с вишней.

Ингредиенты:

1 желток

200 мл теплого кефира 2,5%

320 г муки

1 ч.л. соды (без горки)

1/2 ч.л. соли

1 ст.л. сахара

черешни или вишни, 1,5 ст.л. сахара и 1/2 ст.л. крахмала

50-100 г масла для смазки

Способ приготовления:

1. Соединяем теплый кефир и желток. Отдельно соедините муку, соль, соду, сахар и смешайте влажные и сухие ингредиенты вместе. Замесите мягкое тесто, может немного липнуть, накройте пленкой и оставьте на 30-40 минут.

2. Ягоды почистите от косточек, смешайте с сахаром с крахмалом.

3. Тесто раскатайте, не слишком тонко, должна быть толщина 3 мм. Вырежьте кружочки и наполните их 1 ч.л. сахара с крахмалом и 2 вишнями, хорошо залепите.

4. Для паровой бани: берем большую кастрюлю, прозрачную крышку, нить и марлю сложенную вчетверо или муслин. Налейте 2 л воды и доведите до кипения. Выложите по 4-5 вареника сверху, так, чтобы между ними было расстояние иначе слипнутся. Готовьте вареники под крышкой на пару ровно 6 минут.

5. Снимите с паровой бани и хорошо смажьте маслом и сразу подавайте!

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