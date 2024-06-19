Тесто, как пух: пышные паровые вареники с вишней за 10 минут
Для того, чтобы паровые вареники были пышными и легкими, тесто лучше всего готовить на теплом кефире, в муку обязательно добавьте разрыхлитель или соду.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных, легких и вкусных паровых вареников с вишней.
Ингредиенты:
- 1 желток
- 200 мл теплого кефира 2,5%
- 320 г муки
- 1 ч.л. соды (без горки)
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- черешни или вишни, 1,5 ст.л. сахара и 1/2 ст.л. крахмала
- 50-100 г масла для смазки
Способ приготовления:
1. Соединяем теплый кефир и желток. Отдельно соедините муку, соль, соду, сахар и смешайте влажные и сухие ингредиенты вместе. Замесите мягкое тесто, может немного липнуть, накройте пленкой и оставьте на 30-40 минут.
2. Ягоды почистите от косточек, смешайте с сахаром с крахмалом.
3. Тесто раскатайте, не слишком тонко, должна быть толщина 3 мм. Вырежьте кружочки и наполните их 1 ч.л. сахара с крахмалом и 2 вишнями, хорошо залепите.
4. Для паровой бани: берем большую кастрюлю, прозрачную крышку, нить и марлю сложенную вчетверо или муслин. Налейте 2 л воды и доведите до кипения. Выложите по 4-5 вареника сверху, так, чтобы между ними было расстояние иначе слипнутся. Готовьте вареники под крышкой на пару ровно 6 минут.
5. Снимите с паровой бани и хорошо смажьте маслом и сразу подавайте!
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