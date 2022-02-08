Тесто для пиццы без дрожжей: чем заменить важный ингредиент

По традиционной технологии для того, чтобы тесто для пиццы было нежным и пышным, в него добавляют дрожжи. Но такое блюдо получается очень сытным и калорийным. Поэтому, если вы заботитесь о своей фигуре и не можете отказаться от любимой выпечки, – можно воспользоваться другой технологией.

Идея приготовления пиццы на бездрожжевом тесте опубликована на странице Юлианы Ильков (uliana_ilkiv) в Instagram. По этому рецепту в тесте используются минеральная вода и сода. Эта смесь способствует тому, что масса получается пышной и хорошо поднимается.

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Ингредиенты для теста:

пшеничная мука – 300 г

минеральная вода – 200 мл

оливковое масло – 15 мл

сода – 8 г

лимонный сок – 10 г

соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

кабачок – 1 шт

баклажан – 1 шт

шампиньоны – 5-6 шт

болгарский перец – 1 шт

помидоры – 1-2 шт

сыр твердый (по желанию)

Ингредиенты для соуса:

помидор – 1 шт

лук – 1 шт

паприка – 1 ч.л

оливковое масло – 1,5 ст.л

соль – 0,5 ч.л

перец черный молотый

смесь итальянских трав – 1 ч.л

петрушка сушеная – 1 ч.л (или другая зелень)

Способ приготовления:

1. Сухие компоненты просеять.

2. Минеральную воду смешать с растительным маслом и лимонным соком.

3. Соединить сухие компоненты с жидкими и замесить тесто. Оно получается мягким, но не липким.

4. Для начинки нарезать кольцами овощи (кабачок, баклажан, помидор, перец), посолить и пожарить на антипригарной сковороде или гриле, добавить специи по вкусу.

5. Для соуса измельчить блендером все ингредиенты до однородного состояния.

6. Раскатать тесто, смазать соус, выложить начинку, затереть сыром.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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