Тесто для пирожков с секретным ингредиентом: для сладкой и соленой начинки

Согласитесь, не всегда хочется полдня возиться с тестом и делать множество махинаций, чтобы оно получилось мягким и пышным. Для такого случая существует универсальный рецепт, который можно использовать как для сладкой, так и для соленой начинки. Благодаря секретному ингредиенту выпечка получается очень воздушной.

Идеей универсального теста на основе картофельного пюре и рецептом постных вишневых пирожков поделилась фудблогер recepty_przepisy. Опубликовано в Instagram.

По словам эксперта, картофель делает мучное изделие более нежным и пышным. Если же планируете использовать соленую начинку для пирожков – нужно соединить 1 ст. л сахара из 1 ст. л. соли.

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Вишневые пирожки на картофельном тесте

Ингредиенты:

Картофельное пюре – 200 г

Прессованные дрожжи – 15 г

Сахар – 2 ст. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Масло – 2 ст. л.

Мука – 250 г

Для начинки:

Вишни – 500 г

Сок из вишен – 80 мл

Сахар – 120 г

Кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Дополнительно:

Крепкий чай – для смазки

Способ приготовления:

1. Для приготовления картофельного пюре: порезать древесно две картофелины, залить водой и сварить до готовности. Не солить.

2. Не сливая жидкости, взбить блендером.

3. Для приготовления теста: в миске соединить пюре, дрожжи, сахар, ванильный сахар, соль и растительное масло. Вымешать венчиком до растворения дрожжей.

4. Постепенно добавить муку и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 1,5 часа.

5. Для приготовления начинки: в сотейнике соединить вишни, сок, сахар и крахмал. Варить на среднем огне до загустения. Охладить.

6. Тесто разделить на 12 частей и сформовать шарики. Раскатать каждую из них, выложить начинку и сформовать пирожки.

7. Выложить на противень и оставить на 30 минут.

8. Смазать чаем и выпекать при 180 градусах 30 минут.

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