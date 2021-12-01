Тесто для пирожков с секретным ингредиентом: для сладкой и соленой начинки
Согласитесь, не всегда хочется полдня возиться с тестом и делать множество махинаций, чтобы оно получилось мягким и пышным. Для такого случая существует универсальный рецепт, который можно использовать как для сладкой, так и для соленой начинки. Благодаря секретному ингредиенту выпечка получается очень воздушной.
Идеей универсального теста на основе картофельного пюре и рецептом постных вишневых пирожков поделилась фудблогер recepty_przepisy. Опубликовано в Instagram.
По словам эксперта, картофель делает мучное изделие более нежным и пышным. Если же планируете использовать соленую начинку для пирожков – нужно соединить 1 ст. л сахара из 1 ст. л. соли.
Вишневые пирожки на картофельном тесте
Ингредиенты:
Картофельное пюре – 200 г
Прессованные дрожжи – 15 г
Сахар – 2 ст. л.
Ванильный сахар – 1 ч. л.
Соль – щепотка
Масло – 2 ст. л.
Мука – 250 г
Для начинки:
Вишни – 500 г
Сок из вишен – 80 мл
Сахар – 120 г
Кукурузный крахмал – 2 ст. л.
Дополнительно:
Крепкий чай – для смазки
Способ приготовления:
1. Для приготовления картофельного пюре: порезать древесно две картофелины, залить водой и сварить до готовности. Не солить.
2. Не сливая жидкости, взбить блендером.
3. Для приготовления теста: в миске соединить пюре, дрожжи, сахар, ванильный сахар, соль и растительное масло. Вымешать венчиком до растворения дрожжей.
4. Постепенно добавить муку и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 1,5 часа.
5. Для приготовления начинки: в сотейнике соединить вишни, сок, сахар и крахмал. Варить на среднем огне до загустения. Охладить.
6. Тесто разделить на 12 частей и сформовать шарики. Раскатать каждую из них, выложить начинку и сформовать пирожки.
7. Выложить на противень и оставить на 30 минут.
8. Смазать чаем и выпекать при 180 градусах 30 минут.
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