Типы гостей в ресторане: узнаете себя?

КАК ПРАВИЛЬНО ХОДИТЬ В РЕСТОРАН

Все, кто когда-то работал в ресторанном бизнесе — поймут о чем этот пост.

Ну, а кто-то узнает себя

ХОДИ, КАК ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ В УБОРНОЙ

Тот, кто точно оценит наши старания — открытие каждого ресторана начинается с обсуждения какой будет свет возле зеркала, какое будет зеркало. Очень важно, чтобы оно стройнило и сам свет уже был "фильтром" в Инстаграм.

ХОДИ, КАК ФРИЛАНСЕР-АЙТИШНИК

Тот, кто знает, где самый вкусный обед в городе, самые уютные места возле окон и самый быстрый wi-fi.

Видео дня

ХОДИ, КАК ФУДФОТОГРАФ

Красивая подача — 50% успеха блюда. Для таких людей существует термин "визуальная сытость" — посмотрел и уже наелся. Осталось поесть.

ХОДИ, КАК ГУРМАН

Для вас мы делаем сезонное меню, привозим диковинки, экспериментируем с классикой и кухней фьюжн. Ведь только вы помните все наши эксперименты и можете сказать нам, как было вкуснее.

ХОДИ, КАК ФЛИРТУН

Для вас в ресторане сделан приятный полумрак в ресторане, ведь никогда не знаешь, кого встретишь за соседним столиком.

ХОДИ, КАК ЧЕМПИОН ВАЛЕРА

Ради вас весь персонал выучил язык взгляда — чтобы понять, на каком этапе "отдыха" вы находитесь: нужно забирать ключи от машины, звонить другу или просто спросить адрес, куда вызвать такси.

Узнали себя? Какие еще виды гостей вы знаете?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.