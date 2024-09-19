Тирамису, но не тирамису: самый нежный воздушный торт, который легко готовится
Тирамису – один из самых популярных десертов в мире. Этот десерт любят за его легкость и нежность, а еще за прекрасное шоколадное послевкусие.
Кроме оригинального рецепта тирамису, также существует достаточно много его интерпретаций, благодаря которым каждая хозяйка может выбрать для себя легче всего готовить и больше придется ей по вкусу. Одним из таких рецептов в Instagram поделилась фудблогер с ником vilich_food_blog.
Ингредиенты на один корж (для приготовления тирамису по этому рецепту понадобится два коржа)
- Яйца – 4 шт
- Сахар – 100 гр
- Мука – 110 гр
- Разрыхлитель – 2 гр
Ингредиенты для крема
- Сливочный сыр – 650 гр
- Сливки не менее 33% – 300 мл
- Сахарная пудра – 100 гр
Ингредиенты крема для выравнивания
- Сливочный сыр – 500 гр
- Сливки жирностью не менее 33% – 50 мл
- Сахарная пудра – 50 гр
Способ приготовления
1. Яйца комнатной температуры взбивать с сахаром в течение 7 минут или до образования пышной светлой массы.
2. В один прием добавить просеянную муку с разрыхлителем.
3. Вымешивать тесто лопаткой в одном направлении пока мука полностью не разойдется.
4. Застлать пергаментом противня и переложить на нее тесто, разравнивая по плоскости.
5. Выпекать в течение 12 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.
6. Холодные каждые нужно разделить на три уровня полосы по 9 см в ширину.
7. Каждую из полосок пропросить сильно сладким заваренным кофе.
8. Переходим к приготовлению крема. Холодные сливки взбить с сахарной пудрой до лёгких пиков.
9. Добавить охлажденный сыр и взбивать до однородной консистенции.
10. На каждую полосу лепешки нанести и разровнять по плоскости.
11. Для приготовления разравнивающего крема достаточно просто взбивать все ингредиенты в течение 2-3 минут.
12. Собираем торт так, как показано на фото.
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