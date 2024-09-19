Тирамису – один из самых популярных десертов в мире. Этот десерт любят за его легкость и нежность, а еще за прекрасное шоколадное послевкусие.

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Кроме оригинального рецепта тирамису, также существует достаточно много его интерпретаций, благодаря которым каждая хозяйка может выбрать для себя легче всего готовить и больше придется ей по вкусу. Одним из таких рецептов в Instagram поделилась фудблогер с ником vilich_food_blog.

Ингредиенты на один корж (для приготовления тирамису по этому рецепту понадобится два коржа)

Яйца – 4 шт

Сахар – 100 гр

Мука – 110 гр

Разрыхлитель – 2 гр

Ингредиенты для крема

Сливочный сыр – 650 гр

Сливки не менее 33% – 300 мл

Сахарная пудра – 100 гр

Ингредиенты крема для выравнивания

Сливочный сыр – 500 гр

Сливки жирностью не менее 33% – 50 мл

Сахарная пудра – 50 гр

Способ приготовления

1. Яйца комнатной температуры взбивать с сахаром в течение 7 минут или до образования пышной светлой массы.

2. В один прием добавить просеянную муку с разрыхлителем.

3. Вымешивать тесто лопаткой в одном направлении пока мука полностью не разойдется.

4. Застлать пергаментом противня и переложить на нее тесто, разравнивая по плоскости.

5. Выпекать в течение 12 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.

6. Холодные каждые нужно разделить на три уровня полосы по 9 см в ширину.

7. Каждую из полосок пропросить сильно сладким заваренным кофе.

8. Переходим к приготовлению крема. Холодные сливки взбить с сахарной пудрой до лёгких пиков.

9. Добавить охлажденный сыр и взбивать до однородной консистенции.

10. На каждую полосу лепешки нанести и разровнять по плоскости.

11. Для приготовления разравнивающего крема достаточно просто взбивать все ингредиенты в течение 2-3 минут.

12. Собираем торт так, как показано на фото.

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