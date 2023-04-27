Тирамису – это популярный итальянский десерт, который готовится из палочек савоярди и сливочного крема. И главной особенностью классического варианта есть то, что в нем используются сырые яйца. А они могут способствовать размножению микробов. Поэтому, если вы беспокоитесь о пастеризации – можно воспользоваться вариантом без яиц.

Идея приготовления тирамису без яиц опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Особый вкус десерта при этом не теряется.

Ингредиенты:

500 г сливок 33% жирности (хорошо охладить)

170 г сахарной пудры

Видео дня

ваниль/ванилин/ванильный сахар

250 г маскарпоне

200 г печенья савоярди (24 шт)

1,5 стакана кофе

какао

Способ приготовления:

1. Хорошо охлажденные сливки взбиваем на большой скорости. Когда сливки начнут взбиваться, в несколько этапов добавляем просеянную сахарную пудру, взбиваем на большой скорости до пиков.

2. К взбитым сливкам добавляем охлажденный сыр маскарпоне и немного взбиваем на очень маленькой скорости до однородности.

3. Печенье савоярди погружаем в охлажденный кофе на 1 секунду, даем кофе стечь и выкладываем печенье в форму одним слоем.

4. Покрываем толстым слоем крема (половина этого количества).

5. Выкладываем 2-й слой печенья и сверху снова слой крема (половина от оставшегося).

6. Остальным кремом украшаем тирамису с помощью кондитерского мешка.

7. Оставляем тирамису в холодильнике на 5-6 часов и перед подачей украшаем какао.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: