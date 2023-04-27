Тирамису без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Тирамису без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому

Тирамису – это популярный итальянский десерт, который готовится из палочек савоярди и сливочного крема. И главной особенностью классического варианта есть то, что в нем используются сырые яйца. А они могут способствовать размножению микробов. Поэтому, если вы беспокоитесь о пастеризации – можно воспользоваться вариантом без яиц.

Идея приготовления тирамису без яиц опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Особый вкус десерта при этом не теряется.

Тирамису без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому

Ингредиенты:

  • 500 г сливок 33% жирности (хорошо охладить)
  • 170 г сахарной пудры
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  • ваниль/ванилин/ванильный сахар
  • 250 г маскарпоне
  • 200 г печенья савоярди (24 шт)
  • 1,5 стакана кофе
  • какао

Способ приготовления:

Тирамису без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому

1. Хорошо охлажденные сливки взбиваем на большой скорости. Когда сливки начнут взбиваться, в несколько этапов добавляем просеянную сахарную пудру, взбиваем на большой скорости до пиков.

Тирамису без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому

2. К взбитым сливкам добавляем охлажденный сыр маскарпоне и немного взбиваем на очень маленькой скорости до однородности.

Тирамису без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому

3. Печенье савоярди погружаем в охлажденный кофе на 1 секунду, даем кофе стечь и выкладываем печенье в форму одним слоем.

4. Покрываем толстым слоем крема (половина этого количества).

5. Выкладываем 2-й слой печенья и сверху снова слой крема (половина от оставшегося).

Тирамису без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому

6. Остальным кремом украшаем тирамису с помощью кондитерского мешка.

7. Оставляем тирамису в холодильнике на 5-6 часов и перед подачей украшаем какао.

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