Тирамису без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому
Тирамису – это популярный итальянский десерт, который готовится из палочек савоярди и сливочного крема. И главной особенностью классического варианта есть то, что в нем используются сырые яйца. А они могут способствовать размножению микробов. Поэтому, если вы беспокоитесь о пастеризации – можно воспользоваться вариантом без яиц.
Идея приготовления тирамису без яиц опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Особый вкус десерта при этом не теряется.
Ингредиенты:
- 500 г сливок 33% жирности (хорошо охладить)
- 170 г сахарной пудры
- ваниль/ванилин/ванильный сахар
- 250 г маскарпоне
- 200 г печенья савоярди (24 шт)
- 1,5 стакана кофе
- какао
Способ приготовления:
1. Хорошо охлажденные сливки взбиваем на большой скорости. Когда сливки начнут взбиваться, в несколько этапов добавляем просеянную сахарную пудру, взбиваем на большой скорости до пиков.
2. К взбитым сливкам добавляем охлажденный сыр маскарпоне и немного взбиваем на очень маленькой скорости до однородности.
3. Печенье савоярди погружаем в охлажденный кофе на 1 секунду, даем кофе стечь и выкладываем печенье в форму одним слоем.
4. Покрываем толстым слоем крема (половина этого количества).
5. Выкладываем 2-й слой печенья и сверху снова слой крема (половина от оставшегося).
6. Остальным кремом украшаем тирамису с помощью кондитерского мешка.
7. Оставляем тирамису в холодильнике на 5-6 часов и перед подачей украшаем какао.
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