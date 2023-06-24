Тирамису из овсянки за считаные минуты: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Тирамису из овсянки за считаные минуты: как приготовить

Овсянка настолько универсален продукт, что из него можно сделать даже тирамису. Технология значительно проще традиционной, ведь ингредиенты нужно просто измельчить в чаше блендера. Десерт получается очень питательным и полезным.

Идея приготовления тирамису из овсянки опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником yulianna_cooking в Instagram. Вместо традиционного крема используется обычный греческий йогурт.

Тирамису из овсянки за считаные минуты: как приготовить

Основные ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 60 г
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  • банан – 1 шт
  • крепкий черный кофе – 3 ст.л.
  • какао-порошок – 1 ч.л.

Для украшения:

Тирамису из овсянки за считаные минуты: как приготовить
  • греческий йогурт – 3 ст.л.
  • 0,5 чайной ложки какао-порошка

Способ приготовления:

Тирамису из овсянки за считаные минуты: как приготовить

1. В чашу блендера положить овсянку и банан.

2. Засыпать какао.

3. Влить кофе.

Тирамису из овсянки за считаные минуты: как приготовить

4. Все сбить.

5. Переложить массу в мисочку.

Тирамису из овсянки за считаные минуты: как приготовить

6. Сверху выложить греческий йогурт.

7. Присыпать какао.

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