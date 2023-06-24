Овсянка настолько универсален продукт, что из него можно сделать даже тирамису. Технология значительно проще традиционной, ведь ингредиенты нужно просто измельчить в чаше блендера. Десерт получается очень питательным и полезным.

Идея приготовления тирамису из овсянки опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником yulianna_cooking в Instagram. Вместо традиционного крема используется обычный греческий йогурт.

Основные ингредиенты:

овсяные хлопья – 60 г

Видео дня

банан – 1 шт

крепкий черный кофе – 3 ст.л.

какао-порошок – 1 ч.л.

Для украшения:

греческий йогурт – 3 ст.л.

0,5 чайной ложки какао-порошка

Способ приготовления:

1. В чашу блендера положить овсянку и банан.

2. Засыпать какао.

3. Влить кофе.

4. Все сбить.

5. Переложить массу в мисочку.

6. Сверху выложить греческий йогурт.

7. Присыпать какао.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: