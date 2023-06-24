Видео дня
Тирамису из овсянки за считаные минуты: как приготовить
Овсянка настолько универсален продукт, что из него можно сделать даже тирамису. Технология значительно проще традиционной, ведь ингредиенты нужно просто измельчить в чаше блендера. Десерт получается очень питательным и полезным.
Идея приготовления тирамису из овсянки опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником yulianna_cooking в Instagram. Вместо традиционного крема используется обычный греческий йогурт.
Основные ингредиенты:
- овсяные хлопья – 60 г
- банан – 1 шт
- крепкий черный кофе – 3 ст.л.
- какао-порошок – 1 ч.л.
Для украшения:
- греческий йогурт – 3 ст.л.
- 0,5 чайной ложки какао-порошка
Способ приготовления:
1. В чашу блендера положить овсянку и банан.
2. Засыпать какао.
3. Влить кофе.
4. Все сбить.
5. Переложить массу в мисочку.
6. Сверху выложить греческий йогурт.
7. Присыпать какао.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: