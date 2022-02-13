Тирамису классический и со сливками: как быстро приготовить популярный десерт

Тирамису – классический десерт итальянской кухни. По традиционному рецепту в его основе крем из взбитых желтков и сахара. Но существует также вариант со сливочной массой.

Поэтому редакция FoodOboz подготовила подборку 2-х технологий приготовления десерта, чтобы вы легко смогли воплотить их в жизнь.

Идея приготовления опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Классический рецепт тирамису

Ингредиенты:

маскарпоне – 500 г

яйца – 5 шт

сахар – 100 г

печенье савоярди – 400 г

крепкий кофе – 400 мл

амаретто/ром/коньяк – 50 мл

какао

Способ приготовления:

1. Заварить кофе и охладить, добавить алкоголь.

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2. Маскарпоне можно брать 1:1 со сливками или просто.

3. Отделить белки от желтков, взбивать желтки с половиной сахара 5 минут и белки с половиной сахара до крепкой пены.

4. Желтки добавить в маскарпоне и взбить.

5. Выложить взбитые белки и перемешать до однородности.

6. Савоярди обмакнуть в кофе.

7. Положить в форму, выложить 1/2 крема, снова савоярди и крем.

8. Поствить тирамису на несколько часов в холодильник и присыпать какао.

Тирамису со сливками:

Ингредиенты:

маскарпоне – 500 г

сливки 33% – 500 г

сахарная пудра – 100 г

печенье савоярди – 400 г

амаретто/ром/коньяк – 50 мл

Способ приготовления:

1. Приготовить кофе, добавить алкоголь, охладить.

2. Холодные сливки, маскарпоне и сахарную пудру взбить миксером до мягких пиков.

3. Савоярди обмакнуть в кофе и выложить в форму. Можно посыпать какао для лучшего вкуса. Выложить 1/2 крема, савоярди в кофе и снова крем.

4. Поместить тирамису на несколько часов в холодильник, присыпать какао.

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