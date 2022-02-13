Тирамису классический и со сливками: как быстро приготовить популярный десерт
Тирамису – классический десерт итальянской кухни. По традиционному рецепту в его основе крем из взбитых желтков и сахара. Но существует также вариант со сливочной массой.
Поэтому редакция FoodOboz подготовила подборку 2-х технологий приготовления десерта, чтобы вы легко смогли воплотить их в жизнь.
Идея приготовления опубликована на странице anny.cooking в Instagram.
Классический рецепт тирамису
Ингредиенты:
маскарпоне – 500 г
яйца – 5 шт
сахар – 100 г
печенье савоярди – 400 г
крепкий кофе – 400 мл
амаретто/ром/коньяк – 50 мл
какао
Способ приготовления:
1. Заварить кофе и охладить, добавить алкоголь.
2. Маскарпоне можно брать 1:1 со сливками или просто.
3. Отделить белки от желтков, взбивать желтки с половиной сахара 5 минут и белки с половиной сахара до крепкой пены.
4. Желтки добавить в маскарпоне и взбить.
5. Выложить взбитые белки и перемешать до однородности.
6. Савоярди обмакнуть в кофе.
7. Положить в форму, выложить 1/2 крема, снова савоярди и крем.
8. Поствить тирамису на несколько часов в холодильник и присыпать какао.
Тирамису со сливками:
Ингредиенты:
маскарпоне – 500 г
сливки 33% – 500 г
сахарная пудра – 100 г
печенье савоярди – 400 г
амаретто/ром/коньяк – 50 мл
Способ приготовления:
1. Приготовить кофе, добавить алкоголь, охладить.
2. Холодные сливки, маскарпоне и сахарную пудру взбить миксером до мягких пиков.
3. Савоярди обмакнуть в кофе и выложить в форму. Можно посыпать какао для лучшего вкуса. Выложить 1/2 крема, савоярди в кофе и снова крем.
4. Поместить тирамису на несколько часов в холодильник, присыпать какао.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :