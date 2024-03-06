"Тирамису", которое можно есть детям: из чего приготовить безопасный десерт
"Тирамису" готовится в классическом варианте с кофе, алкоголем и сырыми яйцами. Но, если вы готовите десерт для детей, кофе замените фруктовым сиропом, не используйте яйца и алкоголь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очен вкусного и легкого в приготовлении мандаринового "Тирамису".
Ингредиенты:
- 300 г. очищенных мандаринок
- 20-50 г. сахара
- 2 желтка
- 50 г сахарной пудры
- 250 г. маскарпоне
- 250 мл. 33% сливок
- 200 г. печенья савоярди
Способ приготовления:
1. Мандарины очистите и измельчите в чаше блендера. Перелейте в ковшик, добавьте сахар и отправляем на огонь. Перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня, переливаем в тарелку и охлаждаем.
2. В отдельной миске смешайте желтки с сахарной пудрой и отправьте на водяную баню, при постоянном помешивании прогрейте массу 5 минут.
3. После взбиваем миксером до белого цвета и добавьте маскарпоне, перемешайте до однородности (долго сбивать не нужно).
4. В отдельной чаше взбейте очень холодные сливки до пиков (лучше перед взбиванием минут на 10 положить их в морозильную камеру). Переложите сливки в творожную массу и осторожно перемешиваем до однородности.
5. Соберите десерт в форме: первым слоем выложите печенье савоярди, предварительно окуните его в мандариновый сок на 3-4 секунды. Сверху смажьте кремом, так делайте слой за слоем, до окончания ингредиентов, последним слоем должен быть крем. Выровняйте поверхность, украсьте мандаринами и посыпьте сахарной пудрой. Поставьте в холодильник на 1-3 часа.
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