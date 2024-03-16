Тирамису – один из самых популярных в мире десертов. И не зря, ведь он очень нежный, в меру сладкий и вкусный.

Фудблогер с ником kathycoooks в своем Instagram предложила интересный рецепт приготовления тирамису. И его начинку она добавила кое-что особенное.

Ингредиенты

Печенье савоярди – 250 гр

Молоко – 150 мл

Какао – для декора

Бантончики "Буэно" - 4 шт.

Орехи – для декора

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Ингредиенты для крема

Маскарпоне – 500 гр

Сливки 33% – 350 мл

Шоколадная филадельфия или ореховая паста – 2 ст.л.

Сахарная пудра – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Сначала готовим крем. Посредством миксера смешиваем все ингредиенты для однородности. Крем должен хорошо загустеть и держаться на венчиках.

2. Печенье пропитываем молоком и выкладываем в форму.

3. Сверху добавляем слой крема и немного измельченного "Буэно". Повторяем слои до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.

4. Верхний пласт украшаем кремом, высаженным из кондитерского мешка и присыпаем какао.

5. Отправляем в холодильник на ночь.

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