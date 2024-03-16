Тирамису с секретом: традиционный десерт в необычном исполнении
Тирамису – один из самых популярных в мире десертов. И не зря, ведь он очень нежный, в меру сладкий и вкусный.
Фудблогер с ником kathycoooks в своем Instagram предложила интересный рецепт приготовления тирамису. И его начинку она добавила кое-что особенное.
Ингредиенты
- Печенье савоярди – 250 гр
- Молоко – 150 мл
- Какао – для декора
- Бантончики "Буэно" - 4 шт.
- Орехи – для декора
Ингредиенты для крема
- Маскарпоне – 500 гр
- Сливки 33% – 350 мл
- Шоколадная филадельфия или ореховая паста – 2 ст.л.
- Сахарная пудра – 2 ст.л.
Способ приготовления
1.Сначала готовим крем. Посредством миксера смешиваем все ингредиенты для однородности. Крем должен хорошо загустеть и держаться на венчиках.
2. Печенье пропитываем молоком и выкладываем в форму.
3. Сверху добавляем слой крема и немного измельченного "Буэно". Повторяем слои до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.
4. Верхний пласт украшаем кремом, высаженным из кондитерского мешка и присыпаем какао.
5. Отправляем в холодильник на ночь.
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