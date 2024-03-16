Тирамису с секретом: традиционный десерт в необычном исполнении

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Тирамису с секретом: традиционный десерт в необычном исполнении

Тирамису – один из самых популярных в мире десертов. И не зря, ведь он очень нежный, в меру сладкий и вкусный.

Фудблогер с ником kathycoooks в своем Instagram предложила интересный рецепт приготовления тирамису. И его начинку она добавила кое-что особенное.

Тирамису с секретом: традиционный десерт в необычном исполнении

Ингредиенты

  • Печенье савоярди – 250 гр
  • Молоко – 150 мл
  • Какао – для декора
  • Бантончики "Буэно" - 4 шт.
  • Орехи – для декора
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Ингредиенты для крема

  • Маскарпоне – 500 гр
  • Сливки 33% – 350 мл
  • Шоколадная филадельфия или ореховая паста – 2 ст.л.
  • Сахарная пудра – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Сначала готовим крем. Посредством миксера смешиваем все ингредиенты для однородности. Крем должен хорошо загустеть и держаться на венчиках.

Тирамису с секретом: традиционный десерт в необычном исполнении

2. Печенье пропитываем молоком и выкладываем в форму.

Тирамису с секретом: традиционный десерт в необычном исполнении

3. Сверху добавляем слой крема и немного измельченного "Буэно". Повторяем слои до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.

Тирамису с секретом: традиционный десерт в необычном исполнении

4. Верхний пласт украшаем кремом, высаженным из кондитерского мешка и присыпаем какао.

Тирамису с секретом: традиционный десерт в необычном исполнении

5. Отправляем в холодильник на ночь.

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