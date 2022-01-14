Тирамису в стакане: самый вкусный десерт за считанные минуты

Один из самых вкусных и легких в приготовлении десертов – тирамису. Основой которого является печенье савоярди, а также вкусный сырный крем. Самое главное – приготовить десерт можно по-разному на любой вкус, добавить ягоды или даже фрукты.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой рецепт десерта тирамису в стакане, который вы приготовите за 20 минут. Рецепт был опубликован в Telegram-канале "Шедевры кулинарии

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Ингредиенты:

Печенье савоярди – 200-300 г

Молоко – 600 мл

Маскарпоне – 250 г

Ванилин/ванильный сахар – пакетик

Сахар – 5 ст. л

Мука – 3 ст. л

Желток – 1 шт.​​​​​​​

Кофе – 100 мл

Какао – 2-3 ст. л.

Способ приготовление:

1. Заварите кофе и охладите.

2. Крем: сначала хорошо смешайте молоко, сахар, муку, ванилин и желток.

3. После этого, постоянно помешивая, на среднем огне доведите до кипения и загустения, добавьте маскарпоне. Перемешайте и используйте крем сразу, горячим.

4. Соберите тирамису в стаканчиках: печенье на секунду опустите в кофе, выложите на дно стаканчика, сверху крем и чередуем слои.

5. Уберите в холодильник на 2-3 часа, перед подачей посыпьте какао.

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