Тирамису в стакане: самый вкусный десерт за считанные минуты
Один из самых вкусных и легких в приготовлении десертов – тирамису. Основой которого является печенье савоярди, а также вкусный сырный крем. Самое главное – приготовить десерт можно по-разному на любой вкус, добавить ягоды или даже фрукты.
Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой рецепт десерта тирамису в стакане, который вы приготовите за 20 минут. Рецепт был опубликован в Telegram-канале "Шедевры кулинарии
Ингредиенты:
Печенье савоярди – 200-300 г
Молоко – 600 мл
Маскарпоне – 250 г
Ванилин/ванильный сахар – пакетик
Сахар – 5 ст. л
Мука – 3 ст. л
Желток – 1 шт.
Кофе – 100 мл
Какао – 2-3 ст. л.
Способ приготовление:
1. Заварите кофе и охладите.
2. Крем: сначала хорошо смешайте молоко, сахар, муку, ванилин и желток.
3. После этого, постоянно помешивая, на среднем огне доведите до кипения и загустения, добавьте маскарпоне. Перемешайте и используйте крем сразу, горячим.
4. Соберите тирамису в стаканчиках: печенье на секунду опустите в кофе, выложите на дно стаканчика, сверху крем и чередуем слои.
5. Уберите в холодильник на 2-3 часа, перед подачей посыпьте какао.
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