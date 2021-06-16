Тирольский пирог с клубникой: простой и вкусный рецепт

Тирольский пирог – один из самых вкусных, нежных и простых в приготовлении. К тому же, к нему можно добавить любимые ягоды на ваш вкус, от этого он не станет хуже.

Редакция FoodOboz выбрала для вас классический рецепт тирольского пирога с клубникой, который точно удастся.

Ингредиенты:

Пирог делается в несколько этапов

Бисквит:

Сахар – 70 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 50 г

Крахмал кукурузный – 20 г

Лимон – 0,5 шт

Пропитка бисквита:

Вода – 75 мл

Сахар – 15 г

Лимонный сок –1,5 ст. л.

Заварной крем-муссовый слой:

Молоко – 300 мл

Сахар – 90 г

Сливки – 150 мл

Яйца – 1 шт.

Кукурузный крахмал – 20 г

Ванилин – 5 г

Желатин – 8 г

Клубничное желе:

Клубника – 500 г

Клубничное желе – 2 упаковки

Как вкусно приготовить пирог с клубникой

Способ приготовления:

Первым делом сделайте бисквит: взбейте 2 белка со щепоткой соли, добавьте два желтка и сахар. Добавьте цедру лимона, муку и крахмал, тщательно и аккуратно перемешайте. Тесто выложите в форму, запекайте при 170 С 20-25 минут. Мус: молоком залейте желатин и дайте ему набухнуть. В отдельно миске хорошо взбейте яйца с сахаром, ванилином и крахмалом. Хорошо вскипятите молоко и добавьте в эту яичную смесь, все время помешивая, чтобы ничего не пригорело. После – яично-молочную смесь влейте в оставшееся молоко и варите до загустения. Добавьте к ней набухший желатин и хорошо перемешайте. Крем накройте пищевой пленкой и дайте остыть и настояться. Сделайте пропитку: смешайте лимонный сок, воду и сахар. Коржи разрежьте и хорошо их полейте пропиткой, оставьте так на минут 20. Когда крем окончательно остынет, взбейте хорошо сливки и добавьте их в крем, все размешайте – мус полностью готов. Выложите его на пропитанные коржи, накройте пленкой, пирог отправьте в холодильник на минут 30-40. По истечению времени на застывший мус выложите порезанную клубнику, снова накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на минут 15. Сделайте желе: растворите желе в воде согласно инструкции на упаковке, хорошо размешайте, достаньте пирог и залейте его. Сверху накройте пищевой пленкой и поставьте на ночь в холодильник.

Пирог с ягодами

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