Главная Новости
МоваЯзык

/ Кулинарные новости

Тирольский пирог с клубникой: простой и вкусный рецепт

1.6т
Читать материал на украинском

Тирольский пирог – один из самых вкусных, нежных и простых в приготовлении. К тому же, к нему можно добавить любимые ягоды на ваш вкус, от этого он не станет хуже.

Редакция FoodOboz выбрала для вас классический рецепт тирольского пирога с клубникой, который точно удастся.

Ингредиенты:

Пирог делается в несколько этапов
Пирог делается в несколько этапов

Бисквит:

  • Сахар – 70 г

  • Яйца – 2 шт.

  • Мука – 50 г

  • Крахмал кукурузный – 20 г

  • Лимон – 0,5 шт

Пропитка бисквита:

  • Вода – 75 мл

  • Сахар – 15 г

  • Лимонный сок –1,5 ст. л.

Заварной крем-муссовый слой:

  • Молоко – 300 мл

  • Сахар – 90 г

  • Сливки – 150 мл

  • Яйца – 1 шт.

  • Кукурузный крахмал – 20 г

  • Ванилин – 5 г

  • Желатин – 8 г

Клубничное желе:

  • Клубника – 500 г

  • Клубничное желе – 2 упаковки

Как вкусно приготовить пирог с клубникой
Как вкусно приготовить пирог с клубникой

Способ приготовления:

  1. Первым делом сделайте бисквит: взбейте 2 белка со щепоткой соли, добавьте два желтка и сахар.

  2. Добавьте цедру лимона, муку и крахмал, тщательно и аккуратно перемешайте.

  3. Тесто выложите в форму, запекайте при 170 С 20-25 минут.

  4. Мус: молоком залейте желатин и дайте ему набухнуть.

  5. В отдельно миске хорошо взбейте яйца с сахаром, ванилином и крахмалом.

  6. Хорошо вскипятите молоко и добавьте в эту яичную смесь, все время помешивая, чтобы ничего не пригорело. После – яично-молочную смесь влейте в оставшееся молоко и варите до загустения.

  7. Добавьте к ней набухший желатин и хорошо перемешайте. Крем накройте пищевой пленкой и дайте остыть и настояться.

  8. Сделайте пропитку: смешайте лимонный сок, воду и сахар.

  9. Коржи разрежьте и хорошо их полейте пропиткой, оставьте так на минут 20.

  10. Когда крем окончательно остынет, взбейте хорошо сливки и добавьте их в крем, все размешайте – мус полностью готов.

  11. Выложите его на пропитанные коржи, накройте пленкой, пирог отправьте в холодильник на минут 30-40.

  12. По истечению времени на застывший мус выложите порезанную клубнику, снова накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на минут 15.

  13. Сделайте желе: растворите желе в воде согласно инструкции на упаковке, хорошо размешайте, достаньте пирог и залейте его.

  14. Сверху накройте пищевой пленкой и поставьте на ночь в холодильник.

Пирог с ягодами
Пирог с ягодами

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выбрать качественное мороженое, на что в первую очередь нужно обратить внимание.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz