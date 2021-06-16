Тирольский пирог с клубникой: простой и вкусный рецепт

Тирольский пирог – один из самых вкусных, нежных и простых в приготовлении. К тому же, к нему можно добавить любимые ягоды на ваш вкус, от этого он не станет хуже.
Редакция FoodOboz выбрала для вас классический рецепт тирольского пирога с клубникой, который точно удастся.
Ингредиенты:
Бисквит:
Сахар – 70 г
Яйца – 2 шт.
Мука – 50 г
Крахмал кукурузный – 20 г
Лимон – 0,5 шт
Пропитка бисквита:
Вода – 75 мл
Сахар – 15 г
Лимонный сок –1,5 ст. л.
Заварной крем-муссовый слой:
Молоко – 300 мл
Сахар – 90 г
Сливки – 150 мл
Яйца – 1 шт.
Кукурузный крахмал – 20 г
Ванилин – 5 г
Желатин – 8 г
Клубничное желе:
Клубника – 500 г
Клубничное желе – 2 упаковки
Способ приготовления:
Первым делом сделайте бисквит: взбейте 2 белка со щепоткой соли, добавьте два желтка и сахар.
Добавьте цедру лимона, муку и крахмал, тщательно и аккуратно перемешайте.
Тесто выложите в форму, запекайте при 170 С 20-25 минут.
Мус: молоком залейте желатин и дайте ему набухнуть.
В отдельно миске хорошо взбейте яйца с сахаром, ванилином и крахмалом.
Хорошо вскипятите молоко и добавьте в эту яичную смесь, все время помешивая, чтобы ничего не пригорело. После – яично-молочную смесь влейте в оставшееся молоко и варите до загустения.
Добавьте к ней набухший желатин и хорошо перемешайте. Крем накройте пищевой пленкой и дайте остыть и настояться.
Сделайте пропитку: смешайте лимонный сок, воду и сахар.
Коржи разрежьте и хорошо их полейте пропиткой, оставьте так на минут 20.
Когда крем окончательно остынет, взбейте хорошо сливки и добавьте их в крем, все размешайте – мус полностью готов.
Выложите его на пропитанные коржи, накройте пленкой, пирог отправьте в холодильник на минут 30-40.
По истечению времени на застывший мус выложите порезанную клубнику, снова накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на минут 15.
Сделайте желе: растворите желе в воде согласно инструкции на упаковке, хорошо размешайте, достаньте пирог и залейте его.
Сверху накройте пищевой пленкой и поставьте на ночь в холодильник.
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