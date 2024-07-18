"Ткемали" из алычи: как приготовить пикантный соус к мясу на зиму
"Ткемали" – пикантный соус из слив или алычи. Он отлично дополняет вкус мяса и рыбы. Очень удобно сделать такую заготовку на зиму и затем подавать на праздничный стол.
Идея приготовления соуса "Ткемали" из алычи опубликована на странице фудблогера Мирославы Крутой (miroslavakrutii ) в Instagram. Соус имеет приятный кисло-сладкий вкус.
Ингредиенты:
- алыча – 1 кг.
- сахар – 4 ст.л.
- вода – 150 г
- соль – 1,5 ч.л.
- хмели-суннели – 1,5 ч.л.
- чеснок – 6 зубчиков
- острый перец – 1 шт.
- кинза – 1 пучок
Способ приготовления:
1. Сливы с водой проварить 20 минут.
2. Вынуть косточки косточки и взбить блендером, можно перетереть через сито, если блендера нет.
3. Эту массу еще проварить 20 минут, чтобы испарилась излишняя влажность.
4. Добавить сахар, соль, приправу, чеснок, острый перец и еще 5 минут варить.
5. Петрушку мелко порезать и добавить в соус. Еще раз всю массу взбить блендером, довести до кипения и разлить в сухие стерильные баночки.
6. Остроту и кислоту соуса можно регулировать.
7. Из такого количества ингредиентов выходит 3 баночки по 200 г.
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