"Ткемали" – пикантный соус из слив или алычи. Он отлично дополняет вкус мяса и рыбы. Очень удобно сделать такую заготовку на зиму и затем подавать на праздничный стол.

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Идея приготовления соуса "Ткемали" из алычи опубликована на странице фудблогера Мирославы Крутой (miroslavakrutii ) в Instagram. Соус имеет приятный кисло-сладкий вкус.

Ингредиенты:

алыча – 1 кг.

сахар – 4 ст.л.

вода – 150 г

соль – 1,5 ч.л.

хмели-суннели – 1,5 ч.л.

чеснок – 6 зубчиков

острый перец – 1 шт.

кинза – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Сливы с водой проварить 20 минут.

2. Вынуть косточки косточки и взбить блендером, можно перетереть через сито, если блендера нет.

3. Эту массу еще проварить 20 минут, чтобы испарилась излишняя влажность.

4. Добавить сахар, соль, приправу, чеснок, острый перец и еще 5 минут варить.

5. Петрушку мелко порезать и добавить в соус. Еще раз всю массу взбить блендером, довести до кипения и разлить в сухие стерильные баночки.

6. Остроту и кислоту соуса можно регулировать.

7. Из такого количества ингредиентов выходит 3 баночки по 200 г.

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