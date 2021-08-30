Ткемали на зиму: 2 элементарных способа приготовления пряного соуса

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ткемали из слив и алычи

Ткемали – изумительная, ароматная, пряная приправа ко многим блюдам, особенно – мясным. Благодаря этому соусу они приобретают совсем иной, потрясающий вкус, к тому же он готовится очень просто.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкуснейшего домашнего ткемали на зиму, который можно приготовить всего за 1 час.

1. Классический ткемали из сливы

Соус ткемали

Ингредиенты:

  • красная, желтая или зеленая кислая алыча – 1 кг

  • чеснок – 5 зубчиков

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  • сахар – 2 ст. л.

  • соль – 1 ч. л.

  • хмели-сунели – 1 ч. л.

  • свежая кинза – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Помойте сливы, выложите их в сотейник с кипящей водой, варите около 30-40 минут.

  2. Перетрите через сито, чтобы получилось жидкое пюре из алычи.

  3. Измельчите чеснок, добавьте в пюре, посолите, поперчите, перемешайте и отправьте в сотейник, доведите до кипения и варите около 1 часа.

  4. В самом конце добавьте измельченную свежую кинзу, разлейте горячий соус в стерильные банки и законсервируйте.

2. Ткемали на зиму

Соус к шашлыку

Ингредиенты:

  • свежие сливы сорта "ткемали" или другие – 1 кг

  • питьевая вода – 100 мл

  • кинза – 3 веточки

  • чеснок – 1 головка

  • молотый кориандр – 3 ч. л.

  • молотый красный перец – 1,5 ч. л.

  • сушеный укроп – 2 ст. л.

  • сушеная мята – 2 ч. л.

  • растительное масло – 4–8 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сливы помойте, удалите косточки, положите в сотейник, залейте водой, доведите до кипения, после – варите пока они не разварятся.

  2. Готовые сливы обязательно перетрите через сито, чтобы все волокна и кожура не попали в соус.

  3. Полученное пюре перелейте в сотейник, варите около 40-45 минут.

  4. Чеснок почистите, измельчите и добавьте вместе со специями в сливовое пюре, посолите, добавьте мяту, укроп, растительное масло и снова доводит до кипения.

  5. Готовый горячий соус разлейте в банки и законсервируйте.

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