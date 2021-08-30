Ткемали на зиму: 2 элементарных способа приготовления пряного соуса

Ткемали – изумительная, ароматная, пряная приправа ко многим блюдам, особенно – мясным. Благодаря этому соусу они приобретают совсем иной, потрясающий вкус, к тому же он готовится очень просто.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкуснейшего домашнего ткемали на зиму, который можно приготовить всего за 1 час.

1. Классический ткемали из сливы

Ингредиенты:

красная, желтая или зеленая кислая алыча – 1 кг

чеснок – 5 зубчиков

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сахар – 2 ст. л.

соль – 1 ч. л.

хмели-сунели – 1 ч. л.

свежая кинза – 1 пучок

Способ приготовления:

Помойте сливы, выложите их в сотейник с кипящей водой, варите около 30-40 минут. Перетрите через сито, чтобы получилось жидкое пюре из алычи. Измельчите чеснок, добавьте в пюре, посолите, поперчите, перемешайте и отправьте в сотейник, доведите до кипения и варите около 1 часа. В самом конце добавьте измельченную свежую кинзу, разлейте горячий соус в стерильные банки и законсервируйте.

2. Ткемали на зиму

Ингредиенты:

свежие сливы сорта "ткемали" или другие – 1 кг

питьевая вода – 100 мл

кинза – 3 веточки

чеснок – 1 головка

молотый кориандр – 3 ч. л.

молотый красный перец – 1,5 ч. л.

сушеный укроп – 2 ст. л.

сушеная мята – 2 ч. л.

растительное масло – 4–8 ч. л.

Способ приготовления:

Сливы помойте, удалите косточки, положите в сотейник, залейте водой, доведите до кипения, после – варите пока они не разварятся. Готовые сливы обязательно перетрите через сито, чтобы все волокна и кожура не попали в соус. Полученное пюре перелейте в сотейник, варите около 40-45 минут. Чеснок почистите, измельчите и добавьте вместе со специями в сливовое пюре, посолите, добавьте мяту, укроп, растительное масло и снова доводит до кипения. Готовый горячий соус разлейте в банки и законсервируйте.

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