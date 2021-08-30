Ткемали на зиму: 2 элементарных способа приготовления пряного соуса
Ткемали – изумительная, ароматная, пряная приправа ко многим блюдам, особенно – мясным. Благодаря этому соусу они приобретают совсем иной, потрясающий вкус, к тому же он готовится очень просто.
Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкуснейшего домашнего ткемали на зиму, который можно приготовить всего за 1 час.
1. Классический ткемали из сливы
Ингредиенты:
красная, желтая или зеленая кислая алыча – 1 кг
чеснок – 5 зубчиков
сахар – 2 ст. л.
соль – 1 ч. л.
хмели-сунели – 1 ч. л.
свежая кинза – 1 пучок
Способ приготовления:
Помойте сливы, выложите их в сотейник с кипящей водой, варите около 30-40 минут.
Перетрите через сито, чтобы получилось жидкое пюре из алычи.
Измельчите чеснок, добавьте в пюре, посолите, поперчите, перемешайте и отправьте в сотейник, доведите до кипения и варите около 1 часа.
В самом конце добавьте измельченную свежую кинзу, разлейте горячий соус в стерильные банки и законсервируйте.
2. Ткемали на зиму
Ингредиенты:
свежие сливы сорта "ткемали" или другие – 1 кг
питьевая вода – 100 мл
кинза – 3 веточки
чеснок – 1 головка
молотый кориандр – 3 ч. л.
молотый красный перец – 1,5 ч. л.
сушеный укроп – 2 ст. л.
сушеная мята – 2 ч. л.
растительное масло – 4–8 ч. л.
Способ приготовления:
Сливы помойте, удалите косточки, положите в сотейник, залейте водой, доведите до кипения, после – варите пока они не разварятся.
Готовые сливы обязательно перетрите через сито, чтобы все волокна и кожура не попали в соус.
Полученное пюре перелейте в сотейник, варите около 40-45 минут.
Чеснок почистите, измельчите и добавьте вместе со специями в сливовое пюре, посолите, добавьте мяту, укроп, растительное масло и снова доводит до кипения.
Готовый горячий соус разлейте в банки и законсервируйте.
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