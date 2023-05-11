Кроме баноша и мамалыги, традиционным закарпатским блюдом является токан, который раньше был особенно популярен среди овцеводов. Готовят токан из кукурузной крупы, которую отваривают на воде или молоке, а подают со шкварками и брынзой.

Фудблогер Олег Репецкий (repetski_) на своей странице в Instagram поделился рецептом закарпатского токана со шкварками, брынзой и зеленью.

Ингредиенты на одну порцию:

молоко – 375 мл (можно заменить водой)

кукурузная каша – 125 г сольсало или балык брынза зелень

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Важно: молоко и кашу берите в соотношении 3:1.

Способ приготовления:

1. В кастрюлю или сотейник налить молоко и поставить на плиту. Нагреть его, но не доводить до кипения.

2. В теплое молоко насыпать кашу и щепотку соли. Готовить на слабом огне, постоянно помешивая, 12-15 минут, пока каша не станет густой. Готовую кашу снять с огня.

3. Для подачи порезать кубиками балык или сало и поджарить до золотистости.

4. Также для подачи порезать брынзу и измельчить зелень.

5. В тарелку насыпать кашу, сверху выложить зелень, шкварки и брынзу. Готово!

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