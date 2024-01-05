Только натуральное мясо и овощи: как приготовить полезную и безопасную домашнюю колбасу
Колбаса – это идеальный вариант быстрого перекуса, поэтому такой продукт всегда есть в холодильнике. Но если говорить именно о магазинном варианте блюда – то он максимально вредный, потому что в составе много усилителей вкуса и химии. Поэтому самым лучшим решением будет сделать действительно безопасную колбасу в домашних условиях.
Идея приготовления домашней полезной колбасы опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. В основе куриное мясо.
Ингредиенты:
- 900 г куриных голеней/бедер
- морковь 1 шт или 2-5 зуб. чеснока
- лук половина
- 1 ст.л. крахмала
- соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе нарезать маленькими кусочками, поместить в чашу блендера.
2. Из голеней отделить мясо. Половину порезать кусочками, а другую половину положить в блендер.
3. Положить в блендер к мясу овощи, специи и зелень.
4. Все измельчить, добавив в процессе немного воды.
5. По желанию добавить чеснок и любимые специи.
6. Часть фарша мяса кусочками перемешать с крахмалом.
7. Рукав для запекания разрезать на две части.
8. Четвертую часть фарша выложить на край. Завернуть и свернуть в конфету.
9. Завязать края и отправить запекаться.
10. Через 15 минут вынуть из духовки и проткнуть зубочисткой.
11. Снова поместить в духовку до готовности.
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