Колбаса – это идеальный вариант быстрого перекуса, поэтому такой продукт всегда есть в холодильнике. Но если говорить именно о магазинном варианте блюда – то он максимально вредный, потому что в составе много усилителей вкуса и химии. Поэтому самым лучшим решением будет сделать действительно безопасную колбасу в домашних условиях.

Идея приготовления домашней полезной колбасы опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. В основе куриное мясо.

Ингредиенты:

900 г куриных голеней/бедер

морковь 1 шт или 2-5 зуб. чеснока

лук половина

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1 ст.л. крахмала

соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе нарезать маленькими кусочками, поместить в чашу блендера.

2. Из голеней отделить мясо. Половину порезать кусочками, а другую половину положить в блендер.

3. Положить в блендер к мясу овощи, специи и зелень.

4. Все измельчить, добавив в процессе немного воды.

5. По желанию добавить чеснок и любимые специи.

6. Часть фарша мяса кусочками перемешать с крахмалом.

7. Рукав для запекания разрезать на две части.

8. Четвертую часть фарша выложить на край. Завернуть и свернуть в конфету.

9. Завязать края и отправить запекаться.

10. Через 15 минут вынуть из духовки и проткнуть зубочисткой.

11. Снова поместить в духовку до готовности.

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