Только вода, соль и сахар: как быстро заквасить помидоры без заморочки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Только вода, соль и сахар: как быстро заквасить помидоры без заморочки

Именно квашеные помидоры считаются достаточно полезными, потому что готовятся они без добавления уксуса. Все важные микроэлементы овоща сохраняются. А если воспользоваться следующей технологией – вы еще очень быстро приготовите такую заготовку, потому что для рассола понадобится всего 3 простых ингредиента.

Идея приготовления простых квашеных помидоров в рассоле из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. Овощи остаются сочными и не разваливаются в банке.

Только вода, соль и сахар: как быстро заквасить помидоры без заморочки

Ингредиенты для рассола:

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  • 1,5л холодной воды
  • 105 г соли
  • 1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Только вода, соль и сахар: как быстро заквасить помидоры без заморочки

1. Помидоры и листья хорошо промыть.

2. Сложить на дно банки листья, чеснок, помидоры, снова чеснок, листья.

Только вода, соль и сахар: как быстро заквасить помидоры без заморочки

3. Для рассола в холодную воду добавить соль и сахар, размешать.

4. Залить помидоры рассолом, накрыть банку капроновой крышкой, оставить в тепле на 3 суток.

Только вода, соль и сахар: как быстро заквасить помидоры без заморочки

5. Поставить в холодильник.

6. После охлаждения уже можно есть. Если вкус вам кажется еще не очень выразительным – оставьте кваситься помидоры еще.

Только вода, соль и сахар: как быстро заквасить помидоры без заморочки

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