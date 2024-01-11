Только вода, соль и сахар: как быстро заквасить помидоры без заморочки
Именно квашеные помидоры считаются достаточно полезными, потому что готовятся они без добавления уксуса. Все важные микроэлементы овоща сохраняются. А если воспользоваться следующей технологией – вы еще очень быстро приготовите такую заготовку, потому что для рассола понадобится всего 3 простых ингредиента.
Идея приготовления простых квашеных помидоров в рассоле из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. Овощи остаются сочными и не разваливаются в банке.
Ингредиенты для рассола:
- 1,5л холодной воды
- 105 г соли
- 1 ст.л. сахара
Способ приготовления:
1. Помидоры и листья хорошо промыть.
2. Сложить на дно банки листья, чеснок, помидоры, снова чеснок, листья.
3. Для рассола в холодную воду добавить соль и сахар, размешать.
4. Залить помидоры рассолом, накрыть банку капроновой крышкой, оставить в тепле на 3 суток.
5. Поставить в холодильник.
6. После охлаждения уже можно есть. Если вкус вам кажется еще не очень выразительным – оставьте кваситься помидоры еще.
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