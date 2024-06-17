Только ягоды и сахар: как приготовить черешни в собственном соку на зиму
Вместо того чтобы делать из сезонной черешни варенье, можно закрыть ягоды в собственном соку. Это будет гораздо быстрее и вкуснее. Такую заготовку можно использовать для различных начинок и делать десерты. Ягода будет отлично храниться всю зиму.
Идея приготовления черешень в собственном соку на зиму опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Вам понадобятся только ягоды и сахар.
Ингредиенты:
- черешни без косточек – 3 кг.
- сахар – 1кг.
Способ приготовления:
1. Черешню хорошо промыть и вынуть косточки.
2. Выложить черешни в большую емкость.
3. Засыпать сахар.
4. Немного перемешать.
5. Оставить на 30-60 минут при комнатной температуре, чтобы ягоды пустили сок.
6. После того, как черешни пустили сок, поставить их на огонь.
7. Довести до кипения и варить 15 минут.
8. Разложить в чистые и сухие банки. Черешни должно быть больше, а сиропа меньше.
9. Закатать, перевернуть на несколько часов. Хранить в прохладном помещении.
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