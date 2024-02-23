Рыбу в любом виде нужно есть 2-3 раза в неделю, по мнению специалистов. И лучше всего – в запеченном, вареном или приготовленном в пароварке виде. Отличным дополением к рыбе будут овощи, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом запеченной рыбы в томатном соусе, с луком, которая будет очень сочной.

Видео дня

Ингредиенты:

Толстолоб – 1 кг

Соль, перец, специи, розмарин – по вкусу

Сок половинки лимона

Масло – 3 ст. л.

Для соуса:

Лук – 1 шт.

Томаты (средние) – 7 шт.

Соль, перец – щепотка

Сахар – 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Рыбу замаринуйте в специях, лимонном соке и масле. Запекайте в духовке до готовности.

2. Лук обжарьте, добавьте томатный сок, соль, сахар, перемешайте.

Подавайте рыбу с соусом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: