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Толстолоб в томатном соусе для ужина: рецепт полезного и вкусного блюда
Рыбу в любом виде нужно есть 2-3 раза в неделю, по мнению специалистов. И лучше всего – в запеченном, вареном или приготовленном в пароварке виде. Отличным дополением к рыбе будут овощи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом запеченной рыбы в томатном соусе, с луком, которая будет очень сочной.
Ингредиенты:
- Толстолоб – 1 кг
- Соль, перец, специи, розмарин – по вкусу
- Сок половинки лимона
- Масло – 3 ст. л.
Для соуса:
- Лук – 1 шт.
- Томаты (средние) – 7 шт.
- Соль, перец – щепотка
- Сахар – 1/2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Рыбу замаринуйте в специях, лимонном соке и масле. Запекайте в духовке до готовности.
2. Лук обжарьте, добавьте томатный сок, соль, сахар, перемешайте.
Подавайте рыбу с соусом!
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