Толстолоб в томатном соусе для ужина: рецепт полезного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить рыбу

Рыбу в любом виде нужно есть 2-3 раза в неделю, по мнению специалистов. И лучше всего – в запеченном, вареном или приготовленном в пароварке виде. Отличным дополением к рыбе будут овощи, зелень.

Полезная рыба

Кулинар поделилась в Instagram рецептом запеченной рыбы в томатном соусе, с луком, которая будет очень сочной.

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • Толстолоб – 1 кг
  • Соль, перец, специи, розмарин – по вкусу
  • Сок половинки лимона
  • Масло – 3 ст. л.

Для соуса:

  • Лук – 1 шт.
  • Томаты (средние) – 7 шт.
  • Соль, перец – щепотка
  • Сахар – 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Рыбу замаринуйте в специях, лимонном соке и масле. Запекайте в духовке до готовности.

Рыба со специями

2. Лук обжарьте, добавьте томатный сок, соль, сахар, перемешайте.

Томатный соус

Подавайте рыбу с соусом!

Рыба в соусе

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