Стандартными блинчиками уже никого не удивить. Именно поэтому хозяйки начинают придумывать разнообразные фокусы, добавляя в блины интересные компоненты.

Именно так поступила фудблогер recepti_dariko, которая в Instagram предложила рецепт приготовления томатных блинчиков. Что из этого получилось можно понять, только отведав блюдо.

Ингредиенты

Томатный сок – 500 мл

Яйца – 4 шт

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Сахар – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Мука – 200 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Способ приготовления

1. В глубокой емкости смешиваем томатный сок, яйца, сахар и соль. Хорошо перемешиваем.

2. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем в томатную смесь. Перемешиваем венчиком до однородности.

3. Добавляем 3 ст.л. масла и снова перемешиваем.

4. Жарим блины, как и обычные, на разогретой сковороде с каплей масла. Обжариваем с обеих сторон золотистость.

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