Очень вкусные томатные блины: рецепт необычного блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Очень вкусные томатные блины: рецепт необычного блюда

Стандартными блинчиками уже никого не удивить. Именно поэтому хозяйки начинают придумывать разнообразные фокусы, добавляя в блины интересные компоненты.

Именно так поступила фудблогер recepti_dariko, которая в Instagram предложила рецепт приготовления томатных блинчиков. Что из этого получилось можно понять, только отведав блюдо.

Очень вкусные томатные блины: рецепт необычного блюда

Ингредиенты

  • Томатный сок – 500 мл
  • Яйца – 4 шт
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  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Мука – 200 гр
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Способ приготовления

1. В глубокой емкости смешиваем томатный сок, яйца, сахар и соль. Хорошо перемешиваем.

Очень вкусные томатные блины: рецепт необычного блюда

2. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем в томатную смесь. Перемешиваем венчиком до однородности.

Очень вкусные томатные блины: рецепт необычного блюда

3. Добавляем 3 ст.л. масла и снова перемешиваем.

4. Жарим блины, как и обычные, на разогретой сковороде с каплей масла. Обжариваем с обеих сторон золотистость.

Очень вкусные томатные блины: рецепт необычного блюда

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