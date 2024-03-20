Очень вкусные томатные блины: рецепт необычного блюда
Стандартными блинчиками уже никого не удивить. Именно поэтому хозяйки начинают придумывать разнообразные фокусы, добавляя в блины интересные компоненты.
Именно так поступила фудблогер recepti_dariko, которая в Instagram предложила рецепт приготовления томатных блинчиков. Что из этого получилось можно понять, только отведав блюдо.
Ингредиенты
- Томатный сок – 500 мл
- Яйца – 4 шт
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Мука – 200 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Способ приготовления
1. В глубокой емкости смешиваем томатный сок, яйца, сахар и соль. Хорошо перемешиваем.
2. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем в томатную смесь. Перемешиваем венчиком до однородности.
3. Добавляем 3 ст.л. масла и снова перемешиваем.
4. Жарим блины, как и обычные, на разогретой сковороде с каплей масла. Обжариваем с обеих сторон золотистость.
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