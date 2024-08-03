Само название этого блюда уже вызывает незаурядный аппетит. Когда речь идет о томленном мясе, каждый человек понимает, что на тарелке будет подано очень нежное блюдо, которое с легкостью можно есть даже губами.

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Томленную свиную корейку можно приготовить как дома, так и в полевых условиях. Именно так утверждает воин ВСУ Роман с позывным "Викинг", который на You-tube-странице 141 отдельной пехотной бригады, рассказал рецепт приготовления этого блюда. Оказывается, он довольно часто готовит ее для своих собратьев.

Ингредиенты

Свиная корейка или филе – 4 кг

Соль

Паприка

Чеснок

Лавровое письмо

Масло

Способ приготовления

1. Сначала маринуем мясо. Корейку или филе нарезаем большим куском в соответствии с размером (диаметром) сковороды. Пленку с мяса снимать не обязательно.

2. Чеснок натираем на терке, смешиваем с остальными специями и натираем смесью мясо. Отправляем его в холодильник на 12 часов.

3. Разогреваем хорошо сковороду. Вливаем растительное масло.

4. Обжариваем мясо с каждой стороны до равномерной золотистой корочки.

5. Добавляем в сковороду воду или любой бульон, кроме рыбного. Томим мясо по 30 мин с каждой стороны.

6. Внимательно следим за уровнем воды в сковороде – должно быть не ниже четверти высоты мяса.

7. Достаем мясо и даем ему отдохнуть. Перед подачей мясо нарезаем на порционные куски.

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