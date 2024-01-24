Томленная скумбрия в томатном соусе: как вкусно приготовить полезную рыбу для перекуса
Скумбрию можно мариновать, а также запекать и добавлять в салаты, делать вкусные намазки. Еще скумбрию можно даже тушить с овощами и томатным соусом.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной скумбрии в томатном соусе и с овощами.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт. (1 кг)
- Лук – 3 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Стебель сельдерея – 2 шт.
- Лавровый лист – 1-2 шт.
- Перец душистый – 4 шт.
- Перец горошек – 5-6 шт.
- Семена кориандра – 10 шт.
- Вода – 500 мл (горячая)
- Тимьян – 2 веточки
- Соль – по вкусу
- Томатная паста – 1 ст. л. (не кислая)
- Белое столовое вино – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Лук обжарьте до золотистого цвета, затем добавьте морковь и стебель сельдерея, обжарьте еще 2 минуты.
2. Добавьте столовую ложку из горькой томатной пасты, жарим до появления сладкого аромата и яркого цвета, только потом влейте вино и выпаривайте алкоголь в течении минуты.
3. Залейте воду, добавьте все специи, накройте крышкой и томите на минимальном огне 20 минут.
4. Выложите нарезанную скумбрию, и также на минимальном огне под крышкой томите еще 25 минут.
5. Достаньте аккуратную рыбу, бульон процедите через сито от овощей, на максимальном огне уваривайте в два раза, крышкой не накрывайте. Делаем огонь от минимального до среднего, выкладываем обратно рыбу и готовим к образованию текстуры соуса (примерно 10 минут), переодически ложкой поливаем рыбу соусом.
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