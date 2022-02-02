Тонкие ажурные блины, которые никогда не рвутся: главное блюдо на Масленицу 2022

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,0 т.
Тонкие ажурные блины, которые никогда не рвутся: главное блюдо на Масленицу 2022

В период с 28 февраля – 6 марта в Украине в этом году будут отмечать Масленицу. Это особая неделя перед началом Пасхального поста, в которую не разрешается есть мясо. Люди проводят разнообразные празднования, ярмарки и чаепития, на которых выпекают блины.

В связи с этим следует соблюдать правильную технологию приготовления, чтобы блюдо получилось идеальным и по-настоящему поразило родных.

Идея опубликована на странице фудблогера Тамары Федоренко (toma.fedorenko) в Instagram. По этому рецепту в тесто добавляется кипяток, который делает структуру ажурной и цельной.

Как приготовить тонкие ажурные блины
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Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт

  • соль – щепотка

  • сахар – 2 ст.л

  • мука – 180 г

  • молоко – 550 мл

  • кипяток – 150 мл

  • масло или растопленное сливочное масло – 50 г

Замешивание теста на блины

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с солью и сахаром.

2. Добавить 300 мл молока и всю муку, взбить.

3. Долить все молоко, масло и кипяченую воду.

Технология выпекания блинов

4. Дать отдохнуть тесту 10 минут.

5. Смазать горячую сковороду маслом (только один раз) и вылить порцию теста (целый половник или половину – зависит от размера сковороды), хорошо распределить по всей поверхности.

6. Таким же образом пожарить блины из остального теста.

Тонкие блины, к которым подойдет любая начинка

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