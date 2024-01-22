Тонкие блинчики на пиве, которые точно не порвутся: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
15
Тонкие блинчики на пиве, которые точно не порвутся: как приготовить

Беспроигрышная основа для тонких блинчиков, которые точно не порвутся и получатся золотистыми – это не кефир и даже не молоко. Чтобы изделия имели идеальный вкус и внешний вид – используйте пиво. Технология еще и очень бюджетная.

Идея приготовления тонких блинов на пиве опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Реультат вас приятно удивит.

Тонкие блинчики на пиве, которые точно не порвутся: как приготовить

Ингредиенты:

  • 500 мл светлого пива
  • 300 г муки
  • 4 яйца
  • 2 яичных желтка
  • 60 г растопленного сливочного масла
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  • 100 г сахара
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Тонкие блинчики на пиве, которые точно не порвутся: как приготовить

1. Смешать сухие ингредиенты: муку, сахар и соль.

2. Добавить постепенно яйца, перемешать и вмешать желтки.

3. Влить пиво, хорошо перемешать.

Тонкие блинчики на пиве, которые точно не порвутся: как приготовить

4. Влить сливочное масло, финально вымешать однородное тесто.

5. Накрыть пленкой и оставить отдыхать на 30 минут.

Тонкие блинчики на пиве, которые точно не порвутся: как приготовить

6. Разогреть сковороду и смазать сливочным маслом или маслом гхи.

Тонкие блинчики на пиве, которые точно не порвутся: как приготовить

7. Влить на сковороду черпачок теста, распределить по поверхности сковороды.

Тонкие блинчики на пиве, которые точно не порвутся: как приготовить

8. Жарим 2-3 минуты, перевернем и жарим еще минуту. Такую манипуляцию повторить со всем тестом.

Тонкие блинчики на пиве, которые точно не порвутся: как приготовить

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