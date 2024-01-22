Тонкие блинчики на пиве, которые точно не порвутся: как приготовить
Беспроигрышная основа для тонких блинчиков, которые точно не порвутся и получатся золотистыми – это не кефир и даже не молоко. Чтобы изделия имели идеальный вкус и внешний вид – используйте пиво. Технология еще и очень бюджетная.
Идея приготовления тонких блинов на пиве опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Реультат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- 500 мл светлого пива
- 300 г муки
- 4 яйца
- 2 яичных желтка
- 60 г растопленного сливочного масла
- 100 г сахара
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать сухие ингредиенты: муку, сахар и соль.
2. Добавить постепенно яйца, перемешать и вмешать желтки.
3. Влить пиво, хорошо перемешать.
4. Влить сливочное масло, финально вымешать однородное тесто.
5. Накрыть пленкой и оставить отдыхать на 30 минут.
6. Разогреть сковороду и смазать сливочным маслом или маслом гхи.
7. Влить на сковороду черпачок теста, распределить по поверхности сковороды.
8. Жарим 2-3 минуты, перевернем и жарим еще минуту. Такую манипуляцию повторить со всем тестом.
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