Беспроигрышная основа для тонких блинчиков, которые точно не порвутся и получатся золотистыми – это не кефир и даже не молоко. Чтобы изделия имели идеальный вкус и внешний вид – используйте пиво. Технология еще и очень бюджетная.

Идея приготовления тонких блинов на пиве опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Реультат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

500 мл светлого пива

300 г муки

4 яйца

2 яичных желтка

60 г растопленного сливочного масла

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100 г сахара

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешать сухие ингредиенты: муку, сахар и соль.

2. Добавить постепенно яйца, перемешать и вмешать желтки.

3. Влить пиво, хорошо перемешать.

4. Влить сливочное масло, финально вымешать однородное тесто.

5. Накрыть пленкой и оставить отдыхать на 30 минут.

6. Разогреть сковороду и смазать сливочным маслом или маслом гхи.

7. Влить на сковороду черпачок теста, распределить по поверхности сковороды.

8. Жарим 2-3 минуты, перевернем и жарим еще минуту. Такую манипуляцию повторить со всем тестом.

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