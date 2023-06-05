Тонкие блины "3 стакана", которые не рвутся: рассказываем, как приготовить идеальное тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Вкусные блинчики

Домашние блины умеет готовить каждая хозяйка, но очень часто они рвутся или тесто получается с комками. Чтобы блины получались удачными и не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто масло, растительное или растопленное сливочное.

Вкусные блины с творогом

Кулинар Алина Фуди поделилась на своем YouTube-канале рецептом тонких, удачных блинов на воде, которые не будут рваться.

Как правильно приготовить вкусные блины
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Совет: чтобы блины не рвались, добавьте в тесто растопленное сливочное масло и растительное!

Блинчики из теста на воде

Ингредиенты:

  • Яйца крупные – 2 шт. (если мелкие, можно взять 3 шт.)
  • Сахар – 1-2 ст. л.
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Соль – 1/3 ч. л.
  • Мука – 1 стакан (130 г)
  • Молоко теплое – 1 стакан (200 г)
  • Вода теплая – 1 стакан (200 г) вместо воды можно взять молоко
  • Сливочное масло – 30 г (можно заменить растительным 2 ст. л.)

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте соль, сахар, ванильный сахар, сливочное растопленное или растительное масло, муку, постепенно добавьте молоко и воду, перемешайте, чтобы не было комков. Тесто оставьте постоят 5-10 минут.

Тесто для блинов

2. Разогрейте сковороду, пожарьте блины до румяности с каждой стороны.

Готовые вкусные жареные блины

Также на OBOZREVATEL сообщалось, почему во время жарки блины прилипают и горят.

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