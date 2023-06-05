Домашние блины умеет готовить каждая хозяйка, но очень часто они рвутся или тесто получается с комками. Чтобы блины получались удачными и не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто масло, растительное или растопленное сливочное.

Кулинар Алина Фуди поделилась на своем YouTube-канале рецептом тонких, удачных блинов на воде, которые не будут рваться.

Видео дня

Совет: чтобы блины не рвались, добавьте в тесто растопленное сливочное масло и растительное!

Ингредиенты:

Яйца крупные – 2 шт. (если мелкие, можно взять 3 шт.)

Сахар – 1-2 ст. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Соль – 1/3 ч. л.

Мука – 1 стакан (130 г)

Молоко теплое – 1 стакан (200 г)

Вода теплая – 1 стакан (200 г) вместо воды можно взять молоко

Сливочное масло – 30 г (можно заменить растительным 2 ст. л.)

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте соль, сахар, ванильный сахар, сливочное растопленное или растительное масло, муку, постепенно добавьте молоко и воду, перемешайте, чтобы не было комков. Тесто оставьте постоят 5-10 минут.

2. Разогрейте сковороду, пожарьте блины до румяности с каждой стороны.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, почему во время жарки блины прилипают и горят.