Блины можно готовить как из муки, так и из овощей, например из кабачков, картофеля, а также из бобовых.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных блинов из кабачков, которые очень быстро готовятся.

Ингредиенты:

Кабачок

Яйца – 2

Мука – 2-3 ст. л.

Укроп

Твердый сыр – 50-80 г

Способ приготовления:

1. Мелко натрите кабачок, отожмите лишний сок, для большей однородности перебейте еще блендером.

2. Взбейте яйца, добавьте соль, специи, переложите кабачок, добавьте муку и замесите тесто. Нарежьте укроп, натрите твердый сыр и смешайте с тестом.

3. Жарьте на растительном масле.

Подавайте со сметаной!

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