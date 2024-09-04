Тонкие блины из кабачков с твердым сыром: рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Тонкие блины из кабачков с твердым сыром: рецепт вкусного блюда

Блины можно готовить как из муки, так и из овощей, например из кабачков, картофеля, а также из бобовых. 

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Вкусные блины из овощей

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных блинов из кабачков, которые очень быстро готовятся. 

Рецепт блинов

Ингредиенты: 

  • Кабачок
  • Яйца – 2
  • Мука – 2-3 ст. л. 
  • Укроп
  • Твердый сыр – 50-80 г

Способ приготовления: 

1. Мелко натрите кабачок, отожмите лишний сок, для большей однородности перебейте еще блендером. 

Кабачок для теста

2. Взбейте яйца, добавьте соль, специи, переложите кабачок, добавьте муку и замесите тесто. Нарежьте укроп, натрите твердый сыр и смешайте с тестом.

Тесто для блинов

3. Жарьте на растительном масле.

Жареные блины

Подавайте со сметаной!

Готовые блины

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