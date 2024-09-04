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Тонкие блины из кабачков с твердым сыром: рецепт вкусного блюда
Блины можно готовить как из муки, так и из овощей, например из кабачков, картофеля, а также из бобовых.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных блинов из кабачков, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- Кабачок
- Яйца – 2
- Мука – 2-3 ст. л.
- Укроп
- Твердый сыр – 50-80 г
Способ приготовления:
1. Мелко натрите кабачок, отожмите лишний сок, для большей однородности перебейте еще блендером.
2. Взбейте яйца, добавьте соль, специи, переложите кабачок, добавьте муку и замесите тесто. Нарежьте укроп, натрите твердый сыр и смешайте с тестом.
3. Жарьте на растительном масле.
Подавайте со сметаной!
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