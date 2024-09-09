Из сочных сезонных овощей можно приготовить даже тонкие блины. Для основы вам понадобится обычный кефир, а также мука. Подавать вкусно с огуречным соусом.

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Идея приготовления тонких овощных блинов опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Кабачки и картошку нужно просто потереть.

Ингредиенты:

кефир – 200 мл.

яйца – 3 шт.

мука – 150 г

кабачок – 1 шт.

растительное масло 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

зелень

картофель – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить венчиком, добавить кефир, растительное масло, соль, перемешать.

2. Добавить муку.

3. Кабачок и картофель натереть на маленькую терку.

4. Добавить в тесто, перемешать.

5. Жарить блины с двух сторон на сковороде до золотистой корочки.

6. Подавать с огуречным соусом.

Ингредиенты для соуса:

огурец – 1 шт.

сметана

чеснок – 4 зубчика

зелень

соль

черный перец

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