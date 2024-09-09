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Тонкие блины из сезонных овощей: готовятся элементарно
Из сочных сезонных овощей можно приготовить даже тонкие блины. Для основы вам понадобится обычный кефир, а также мука. Подавать вкусно с огуречным соусом.
Идея приготовления тонких овощных блинов опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Кабачки и картошку нужно просто потереть.
Ингредиенты:
- кефир – 200 мл.
- яйца – 3 шт.
- мука – 150 г
- кабачок – 1 шт.
- растительное масло 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- зелень
- картофель – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить венчиком, добавить кефир, растительное масло, соль, перемешать.
2. Добавить муку.
3. Кабачок и картофель натереть на маленькую терку.
4. Добавить в тесто, перемешать.
5. Жарить блины с двух сторон на сковороде до золотистой корочки.
6. Подавать с огуречным соусом.
Ингредиенты для соуса:
- огурец – 1 шт.
- сметана
- чеснок – 4 зубчика
- зелень
- соль
- черный перец
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