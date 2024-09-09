Тонкие блины из сезонных овощей: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
Тонкие блины из сезонных овощей: готовятся элементарно

Из сочных сезонных овощей можно приготовить даже тонкие блины. Для основы вам понадобится обычный кефир, а также мука. Подавать вкусно с огуречным соусом.

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Идея приготовления тонких овощных блинов опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Кабачки и картошку нужно просто потереть.

Тонкие блины из сезонных овощей: готовятся элементарно

Ингредиенты:

  • кефир – 200 мл.
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 150 г
  • кабачок – 1 шт.
  • растительное масло 2 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • зелень
  • картофель – 1 шт.

Способ приготовления:

Тонкие блины из сезонных овощей: готовятся элементарно

1. Яйца взбить венчиком, добавить кефир, растительное масло, соль, перемешать.

2. Добавить муку.

Тонкие блины из сезонных овощей: готовятся элементарно

3. Кабачок и картофель натереть на маленькую терку.

4. Добавить в тесто, перемешать.

Тонкие блины из сезонных овощей: готовятся элементарно

5. Жарить блины с двух сторон на сковороде до золотистой корочки.

6. Подавать с огуречным соусом.

Тонкие блины из сезонных овощей: готовятся элементарно

Ингредиенты для соуса:

  • огурец – 1 шт.
  • сметана
Тонкие блины из сезонных овощей: готовятся элементарно
  • чеснок – 4 зубчика
  • зелень
Тонкие блины из сезонных овощей: готовятся элементарно
  • соль
  • черный перец

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