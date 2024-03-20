Блины очень часто рвутся, получаются одним комком из-за неправильно приготовленного теста. Кулинары советуют добавить в тесто растительное и растопленное сливочное масло, а также кипяток.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов на молоке, которые не будут рваться.

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Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Молоко – 400 мл

Сливочное масло – 70 г

Мука – 1,5 стакана (400 мл)

Кипяток – 400 мл

Масло растительное – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью и сахаром. После влейте молоко и еще раз взбейте.

2. Всыпьте муку, продолжайте взбивать.

3. Добавьте растопленное сливочное масло, кипяток, перемешайте тесто.

4. Пожарьте блины!

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