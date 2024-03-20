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Тонкие блины, которые не будут рваться: делимся точными пропорциями
Блины очень часто рвутся, получаются одним комком из-за неправильно приготовленного теста. Кулинары советуют добавить в тесто растительное и растопленное сливочное масло, а также кипяток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов на молоке, которые не будут рваться.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 2 ст. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Молоко – 400 мл
- Сливочное масло – 70 г
- Мука – 1,5 стакана (400 мл)
- Кипяток – 400 мл
- Масло растительное – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью и сахаром. После влейте молоко и еще раз взбейте.
2. Всыпьте муку, продолжайте взбивать.
3. Добавьте растопленное сливочное масло, кипяток, перемешайте тесто.
4. Пожарьте блины!
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