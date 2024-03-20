Тонкие блины, которые не будут рваться: делимся точными пропорциями

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
132
Тонкие блины, которые не будут рваться: делимся точными пропорциями

Блины очень часто рвутся, получаются одним комком из-за неправильно приготовленного теста. Кулинары советуют добавить в тесто растительное и растопленное сливочное масло, а также кипяток. 

Ароматные блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов на молоке, которые не будут рваться. 

Рецепт блинов
Видео дня

Ингредиенты: 

  • Яйца – 2 шт. 
  • Сахар –  2 ст. л. 
  • Соль – 1/2 ч. л. 
  • Молоко – 400 мл
  • Сливочное масло – 70 г
  • Мука – 1,5 стакана (400 мл)
  • Кипяток – 400 мл
  • Масло растительное – 3 ст. л. 

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с солью и сахаром. После влейте молоко и еще раз взбейте. 

Яйца с сахаром

2. Всыпьте муку, продолжайте взбивать. 

Молоко для теста

3. Добавьте растопленное сливочное масло, кипяток, перемешайте тесто.

Приготовление теста

4. Пожарьте блины!

Готовые блины

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты