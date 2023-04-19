Тонкие блины можно готовить с разными начинками, но самое важное – сделать удачное тесто без комочков, от которого зависит вкус и структура блюда.

Фудблогер Татьяна Швейко (tanya.shveyka) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тонких блинов на молоке и некоторыми секретами приготовления удачного блюда.

Яйца – из домашних яиц блины получаются желтые и румяные, из купированных – бледные.

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Сахар – этот ингредиент нужно добавлять в малом количестве или вообще обойтись без него. Из-за сахара блины часто прилипают к сковороде.

Последовательность – сначала нужно хорошо взбить яйца с сахаром и вымешать муку с этой массой. Только потом нужно добавлять молоко. Так тесто получится без комочков.

Сливочное масло – кроме растительного масла, в тесто можно добавить растопленное сливочное масло. Блинчики получатся очень ароматные и аппетитные.

Ингредиенты:

молоко – 1 л

яйца – 5-6 шт

мука

масло растительное – 1-2 ст. л.

сливочное масло – 30-50 г

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром венчиком.

2. Добавить нужное вам количество муки, перемешать до однородности.

3. Добавить постепенно молоко. Тесто должно быть достаточно редким.

4. В готовое тесто добавить растительное масло и масло. Перемешать и пожарить блины.

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