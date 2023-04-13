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Тонкие блины, которые не рвутся: что обязательно нужно добавить в тесто
Домашние тонкие блины – блюдо, которое очень часто получается не таким удачным, как хотелось бы. Для того, чтобы блины не рвались, нужно в тесто добавить растительное масло, тогда блины будут очень эластичными и тонкими.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов, которые не будут рваться.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 1,5 ст. л.
- ваниль – щепотка
- соль – щепотка
- мука – 200 г
- молоко – 200 мл
- подсолнечное масло – 2 ст. л.
- кипяток – 200 мл
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром, солью и ванилью. Затем влейте молоко, добавьте муку и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
2. Далее влейте масло и кипяток, перемешайте.
3. Пожарьте блины и подавайте с любой начинкой!
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