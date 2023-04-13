Домашние тонкие блины – блюдо, которое очень часто получается не таким удачным, как хотелось бы. Для того, чтобы блины не рвались, нужно в тесто добавить растительное масло, тогда блины будут очень эластичными и тонкими.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов, которые не будут рваться.

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 1,5 ст. л.

ваниль – щепотка

соль – щепотка

мука – 200 г

молоко – 200 мл

подсолнечное масло – 2 ст. л.

кипяток – 200 мл

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, солью и ванилью. Затем влейте молоко, добавьте муку и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

2. Далее влейте масло и кипяток, перемешайте.

3. Пожарьте блины и подавайте с любой начинкой!

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