Тонкие блины, которые не рвутся: что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Домашние блины

Домашние тонкие блины – блюдо, которое очень часто получается не таким удачным, как хотелось бы. Для того, чтобы блины не рвались, нужно в тесто добавить растительное масло, тогда блины будут очень эластичными и тонкими. 

Тонкие блины, которые никогда не рвутся

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов, которые не будут рваться. 

Рецепт блинов на кипятке
Видео дня

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт. 
  • сахар – 1,5 ст. л. 
  • ваниль – щепотка 
  • соль – щепотка 
  • мука – 200 г 
  • молоко – 200 мл
  • подсолнечное масло – 2 ст. л.
  • кипяток – 200 мл

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, солью и ванилью. Затем влейте молоко, добавьте муку и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

Как приготовить идеальное тесто для блинов

2. Далее влейте масло и кипяток, перемешайте.

Тонкие блины

3. Пожарьте блины и подавайте с любой начинкой! 

Вкусные блины с творогом

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты