Тонкие блины, которые не рвутся: делимся секретами идеального теста
Домашние блины очень часто рвутся и тесто получается с комочками. Чтобы тесто получалось идеальным, кулинары советуют готовить основу на теплом молоке и вместо пшеничной муки добавлять рисовую.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов на рисовой муке и теплом молоке.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- щепотка соли
- сахар или сахарозаменитель по вкусу
- 200 мл. теплого молока
- 30 г. крахмала
- 50 г. рисовой муки
- 10 мл. растительного масла
Способ приготовления:
1. К яйцам добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте. Влейте теплое молоко и всыпьте крахмал, перемешайте до однородной смеси.
2. Далее всыпьте рисовую муку, хорошо перемешайте, чтобы в массе не было комочков и влейте масло, перемешайте.
3. Блинчики жарьте на хорошо разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
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