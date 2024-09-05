Тонкие блины

Домашние блины очень часто рвутся и тесто получается с комочками. Чтобы тесто получалось идеальным, кулинары советуют готовить основу на теплом молоке и вместо пшеничной муки добавлять рисовую.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов на рисовой муке и теплом молоке.

Ингредиенты:

2 яйца

щепотка соли

сахар или сахарозаменитель по вкусу

200 мл. теплого молока

30 г. крахмала

50 г. рисовой муки

10 мл. растительного масла

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте. Влейте теплое молоко и всыпьте крахмал, перемешайте до однородной смеси.

2. Далее всыпьте рисовую муку, хорошо перемешайте, чтобы в массе не было комочков и влейте масло, перемешайте.

3. Блинчики жарьте на хорошо разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

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