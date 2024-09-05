Тонкие блины, которые не рвутся: делимся секретами идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блинов

Домашние блины очень часто рвутся и тесто получается с комочками. Чтобы тесто получалось идеальным, кулинары советуют готовить основу на теплом молоке и вместо пшеничной муки добавлять рисовую.

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Тонкие блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов на рисовой муке и теплом молоке.

Рецепт блинов

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • щепотка соли
  • сахар или сахарозаменитель по вкусу
  • 200 мл. теплого молока
  • 30 г. крахмала
  • 50 г. рисовой муки
  • 10 мл. растительного масла

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте. Влейте теплое молоко и всыпьте крахмал, перемешайте до однородной смеси.

Тесто для блинов

2. Далее всыпьте рисовую муку, хорошо перемешайте, чтобы в массе не было комочков и влейте масло, перемешайте. 

Сколько жарить блины

3. Блинчики жарьте на хорошо разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые жареные блины

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