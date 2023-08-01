Тонкие блины, которые не рвутся: рассказываем, что обязательно нужно добавить в тесто
Домашние блины умеет готовить каждая хозяйка. Но, очень часто они рвутся, а также получаются с комочками. Для того, чтобы тесто было однородным, кулинары советуют добавлять в основу растительное масло и растопленное сливочное.
Кулинар Андрей поделился в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов, которые не будут рваться и которые готовятся всего 10 минут.
Ингредиенты:
- Молоко – 300 мл
- Мука пшеничная – 130 г
- Яйца – 2 шт.
- Вода – 100 мл
- Соль – 4 г
- Сахар – 30 г
- Сливочное масло – 50 г
- Подсолнечное масло – 20 мл
Способ приготовления:
1. Просейте муку, добавьте яйца, сахар, взбейте, влейте молоко, продолжая взбивать, влейте растопленное сливочное масло и растительное масло, перемешайте.
2. Пожарьте блины с двух сторон до золотистости.
Для начинки можно использовать творог, ягоды, фрукты, твердый сыр, грибы жареные, тушеную капусту!
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