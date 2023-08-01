Тонкие блины, которые не рвутся: рассказываем, что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусные блинчики

Домашние блины умеет готовить каждая хозяйка. Но, очень часто они рвутся, а также получаются с комочками. Для того, чтобы тесто было однородным, кулинары советуют добавлять в основу растительное масло и растопленное сливочное. 

Жареные блины

Кулинар Андрей поделился в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов, которые не будут рваться и которые готовятся всего 10 минут. 

Рецепт блинов
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Ингредиенты:

  • Молоко – 300 мл
  • Мука пшеничная – 130 г
  • Яйца – 2 шт. 
  • Вода – 100 мл
  • Соль – 4 г
  • Сахар – 30 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Подсолнечное масло – 20 мл

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте яйца, сахар, взбейте, влейте молоко, продолжая взбивать, влейте растопленное сливочное масло и растительное масло, перемешайте. 

Как приготовить идеальное тесто для блинов

2. Пожарьте блины с двух сторон до золотистости. 

Приготовление блинов

Для начинки можно использовать творог, ягоды, фрукты, твердый сыр, грибы жареные, тушеную капусту! 

Вкусные блины с творогом

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