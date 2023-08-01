Домашние блины умеет готовить каждая хозяйка. Но, очень часто они рвутся, а также получаются с комочками. Для того, чтобы тесто было однородным, кулинары советуют добавлять в основу растительное масло и растопленное сливочное.

Кулинар Андрей поделился в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов, которые не будут рваться и которые готовятся всего 10 минут.

Видео дня

Ингредиенты:

Молоко – 300 мл

Мука пшеничная – 130 г

Яйца – 2 шт.

Вода – 100 мл

Соль – 4 г

Сахар – 30 г

Сливочное масло – 50 г

Подсолнечное масло – 20 мл

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте яйца, сахар, взбейте, влейте молоко, продолжая взбивать, влейте растопленное сливочное масло и растительное масло, перемешайте.

2. Пожарьте блины с двух сторон до золотистости.

Для начинки можно использовать творог, ягоды, фрукты, твердый сыр, грибы жареные, тушеную капусту!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: