В приготовлении тонких блинчиков очень часто возникает одна проблема – изделия рвутся прямо на сковороде во время жарки. Все потому, что тесто для такого блюда требует особой технологии. Для него нужно выбрать правильную основу.

Идея приготовления тонких блинчиков на нервущемся молоке опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instgaram. В тесто важно добавить именно кипяток.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 3 шт.

сахар – 3 ст.л.

молоко – 500 мл.

масло – 5 ст.л.

мука – 250-300 г

кипяток – 150 мл.

Ингредиенты для начинки:

сгущенка – 100 г

кокосовая стружка – 50 г

кисломолочный творог – 350 г

сливочный водоворот – 100 г

кокосовое молоко – 20 мл.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром.

2. Добавить частями муку и перемешать.

3. Добавить молоко частями и перемешать, чтобы не было комочков.

4. Далее добавить масло и кипяток.

5. Перемешать и обжарить с обеих сторон.

6. Все сбить и смазать каждый блинчик.

7. Скрутить.

Дополнительные ингредиенты:

шоколад

мороженое

сгущенное молоко

сахарная пудра

ягоды/фрукты

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