Тонкие блины на кипятке: как правильно приготовить идеальное тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Тонкие блины на кипятке: как правильно приготовить идеальное тесто

Блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка – блины. Для того, чтобы они были тонкими, ароматными и не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто кипяток, а также масло.

Домашние блины

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом тонкие блинов на кипятке, которые не будет рваться и будут очень нежными и вкусными.

Рецепт блинов
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Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 1 ст.
  • сахар – 2 ст. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • сода – 1/2 ч. л.
  • мука – 1,5 ст.
  • кипяток крутой – 1 скл(+-)
  • масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца с сахаром взбейте, добавьте соль, по частям молоко, далее просеянную муку и соду. Перемешайте до однородности.

Как приготовить идеальное тесто для блинов

2. Постепенно добавляйте крутой кипяток постоянно мешая, в конце добавьте масло. Давайте постоять минут 20 и жарьте на антипригарной сковородке.

Приготовление блинов

Начинку для блинов можно использовать любую!

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