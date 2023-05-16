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Тонкие блины на кипятке: как правильно приготовить идеальное тесто
Блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка – блины. Для того, чтобы они были тонкими, ароматными и не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто кипяток, а также масло.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом тонкие блинов на кипятке, которые не будет рваться и будут очень нежными и вкусными.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- молоко – 1 ст.
- сахар – 2 ст. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- сода – 1/2 ч. л.
- мука – 1,5 ст.
- кипяток крутой – 1 скл(+-)
- масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яйца с сахаром взбейте, добавьте соль, по частям молоко, далее просеянную муку и соду. Перемешайте до однородности.
2. Постепенно добавляйте крутой кипяток постоянно мешая, в конце добавьте масло. Давайте постоять минут 20 и жарьте на антипригарной сковородке.
Начинку для блинов можно использовать любую!
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