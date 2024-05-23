Тонкие блины на кисломолочном сыре: вкусно подать с лососем и крем-сыром

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
72
Тонкие блины на кисломолочном сыре: вкусно подать с лососем и крем-сыром

Такие блины точно не распадутся на сковороде и получатся достаточно плотными, потому что в их основе кисломолочный творог. Чтобы сделать из изделий полноценное блюдо – заверните в них крем-сыр и красную рыбу. Получится очень питательно.

Идея приготовления блинчиков из кисломолочного сыра опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instgaram. Тесто нужно сбивать блендером.

Тонкие блины на кисломолочном сыре: вкусно подать с лососем и крем-сыром

Ингредиенты:

  • сыр – 200 г
  • молоко – 150 г
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 6 ст.л.
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  • сливочное масло – 30 г
  • масло
  • соль
  • пучок укропа

Способ приготовления:

Тонкие блины на кисломолочном сыре: вкусно подать с лососем и крем-сыром

1. Смешать в блендере творог с молоком.

2. Добавляем муку.

3. Перемешать.

Тонкие блины на кисломолочном сыре: вкусно подать с лососем и крем-сыром

4. Масло сливочное, соль, яйца добавить в смесь.

5. Перемешать.

Тонкие блины на кисломолочном сыре: вкусно подать с лососем и крем-сыром

6. Добавить подсолнечное масло и перемешать еще раз.

7. Нарезать укроп, высыпать его в смесь.

Тонкие блины на кисломолочном сыре: вкусно подать с лососем и крем-сыром

8. Перемешайте блендером на низкой скорости.

9. Дать тесту постоять 20 минут.

Тонкие блины на кисломолочном сыре: вкусно подать с лососем и крем-сыром

10. Пожарить. Вкусно подавать с филадельфией и лососем.

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