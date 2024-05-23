Такие блины точно не распадутся на сковороде и получатся достаточно плотными, потому что в их основе кисломолочный творог. Чтобы сделать из изделий полноценное блюдо – заверните в них крем-сыр и красную рыбу. Получится очень питательно.

Идея приготовления блинчиков из кисломолочного сыра опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instgaram. Тесто нужно сбивать блендером.

Ингредиенты:

сыр – 200 г

молоко – 150 г

яйца – 3 шт.

мука – 6 ст.л.

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сливочное масло – 30 г

масло

соль

пучок укропа

Способ приготовления:

1. Смешать в блендере творог с молоком.

2. Добавляем муку.

3. Перемешать.

4. Масло сливочное, соль, яйца добавить в смесь.

5. Перемешать.

6. Добавить подсолнечное масло и перемешать еще раз.

7. Нарезать укроп, высыпать его в смесь.

8. Перемешайте блендером на низкой скорости.

9. Дать тесту постоять 20 минут.

10. Пожарить. Вкусно подавать с филадельфией и лососем.

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