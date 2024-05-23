Тонкие блины на кисломолочном сыре: вкусно подать с лососем и крем-сыром
Такие блины точно не распадутся на сковороде и получатся достаточно плотными, потому что в их основе кисломолочный творог. Чтобы сделать из изделий полноценное блюдо – заверните в них крем-сыр и красную рыбу. Получится очень питательно.
Идея приготовления блинчиков из кисломолочного сыра опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instgaram. Тесто нужно сбивать блендером.
Ингредиенты:
- сыр – 200 г
- молоко – 150 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 6 ст.л.
- сливочное масло – 30 г
- масло
- соль
- пучок укропа
Способ приготовления:
1. Смешать в блендере творог с молоком.
2. Добавляем муку.
3. Перемешать.
4. Масло сливочное, соль, яйца добавить в смесь.
5. Перемешать.
6. Добавить подсолнечное масло и перемешать еще раз.
7. Нарезать укроп, высыпать его в смесь.
8. Перемешайте блендером на низкой скорости.
9. Дать тесту постоять 20 минут.
10. Пожарить. Вкусно подавать с филадельфией и лососем.
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