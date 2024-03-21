Тонкие блины на минеральной воде: можно есть в пост
Если вы соблюдаете пост – от классических тонких блинов на этот период нужно отказаться, потому что в составе есть молоко и яйца. Но такие компоненты можно заменить обычной газировкой.
Идея приготовления тонких блинов на газировке опубликована на странице фудблогера Ирины с ником lisa_iryna в Instagram. Тесто отлично прожаривается и не рвется.
Ингредиенты:
- мука – 100 г
- сильногазированная вода – 300 мл
- ложки растительного масла – 2 ст.л.
- сахар – по вкусу
- соль – по вкусу
- ванилин
Способ приготовления:
1. Просеянную муку смешать с сахаром и солью.
2. Налить в муку сильногазированную воду.
3. Затем добавить масло.
4. Отлично перемешать. Тесто должно получиться с консистенцией жидкой сметаны.
5. Налить на сковородку порцию теста, распределяя по всей поверхности.
6. Обжарить блины с обеих сторон по 2 минуты. Готовые песни блины не так хорошо зарумянятся, как приготовленные из обычного теста с молоком и яйцами, но это не делает их менее вкусными.
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