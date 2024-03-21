Если вы соблюдаете пост – от классических тонких блинов на этот период нужно отказаться, потому что в составе есть молоко и яйца. Но такие компоненты можно заменить обычной газировкой.

Идея приготовления тонких блинов на газировке опубликована на странице фудблогера Ирины с ником lisa_iryna в Instagram. Тесто отлично прожаривается и не рвется.

Ингредиенты:

мука – 100 г

сильногазированная вода – 300 мл

ложки растительного масла – 2 ст.л.

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сахар – по вкусу

соль – по вкусу

ванилин

Способ приготовления:

1. Просеянную муку смешать с сахаром и солью.

2. Налить в муку сильногазированную воду.

3. Затем добавить масло.

4. Отлично перемешать. Тесто должно получиться с консистенцией жидкой сметаны.

5. Налить на сковородку порцию теста, распределяя по всей поверхности.

6. Обжарить блины с обеих сторон по 2 минуты. Готовые песни блины не так хорошо зарумянятся, как приготовленные из обычного теста с молоком и яйцами, но это не делает их менее вкусными.

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