Тонкие блины на минеральной воде: можно есть в пост

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Тонкие блины на минеральной воде: можно есть в пост

Если вы соблюдаете пост – от классических тонких блинов на этот период нужно отказаться, потому что в составе есть молоко и яйца. Но такие компоненты можно заменить обычной газировкой.

Идея приготовления тонких блинов на газировке опубликована на странице фудблогера Ирины с ником lisa_iryna в Instagram. Тесто отлично прожаривается и не рвется.

Тонкие блины на минеральной воде: можно есть в пост

Ингредиенты:

  • мука – 100 г
  • сильногазированная вода – 300 мл
  • ложки растительного масла – 2 ст.л.
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  • сахар – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • ванилин

Способ приготовления:

Тонкие блины на минеральной воде: можно есть в пост

1. Просеянную муку смешать с сахаром и солью.

2. Налить в муку сильногазированную воду.

Тонкие блины на минеральной воде: можно есть в пост

3. Затем добавить масло.

4. Отлично перемешать. Тесто должно получиться с консистенцией жидкой сметаны.

Тонкие блины на минеральной воде: можно есть в пост

5. Налить на сковородку порцию теста, распределяя по всей поверхности.

6. Обжарить блины с обеих сторон по 2 минуты. Готовые песни блины не так хорошо зарумянятся, как приготовленные из обычного теста с молоком и яйцами, но это не делает их менее вкусными.

Тонкие блины на минеральной воде: можно есть в пост

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