Идеальное тесто для блинов: секреты приготовления
Блины – блюдо-фаворит среди завтраков. Они очень сытные и одновременно легкие. Сладкая или соленая начинка, кофе, чай, фреш или сок – к блинам подойдет все. Но правильно их приготовить под силу далеко не всем.
Сегодня редакция FoodOboz делится секретами приготовления тонких и нежных блинов, которые точно останутся целыми и будут иметь хороший вкус и цвет.
Самое главное в приготовлении блинов:
Активное взбивание теста миксером начинать только тогда, когда мука осела.
Перемешивать все ингредиенты теста не миксером, а обычным венчиком.
Сначала нагреть сковороду на сильном огне, а блины жарить уже на среднем.
Прокрутить сковородку с тестом, чтобы оно равномерно распределилось на поверхности.
Для того, чтобы блины были эластичными, складывать их нужно друг на друга.
Рецепт тонких блинов
Ингредиенты:
Яйца – 8 шт
Мука – 10 ст.л
Соль – щепотка
Молоко – 900 мл
Масло – 120 мл
Способ приготовления:
1. Яйца соединить с мукой сначала выключенным миксером. И только когда осядет верхняя мука, включить миксер на средней скорости и взбивать до однородной массы. Если масса очень густая – добавить несколько ложек молока.
2. Добавить остальное молоко, соль и сахар. Перемешать все с помощью венчека без применения миксера.
3. Нагреть сковороду.
4. Добавить в тесто масло и все равномерно перемешать.
5. Уменьшить огонь до среднего.
6. Разливать тесто на сковородку тонким слоем, прокручивая ее, чтобы масса равномерно распределилась, особенно по краям.
7. Выпекать блины с одной стороны, пока края не станут сухими.
8. С помощью силиконовой лопатки отделить край блина от сковородки по кругу. После этого оставить блин еще на 30-40 секунд и перевернуть.
9. Выпекать с другой стороны еще 20-30 с.
10. Блинчики сложить стопкой друг на друга.
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