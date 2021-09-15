Идеальное тесто для блинов: секреты приготовления

Блины – блюдо-фаворит среди завтраков. Они очень сытные и одновременно легкие. Сладкая или соленая начинка, кофе, чай, фреш или сок – к блинам подойдет все. Но правильно их приготовить под силу далеко не всем.

Сегодня редакция FoodOboz делится секретами приготовления тонких и нежных блинов, которые точно останутся целыми и будут иметь хороший вкус и цвет.

Самое главное в приготовлении блинов:

Активное взбивание теста миксером начинать только тогда, когда мука осела.

Перемешивать все ингредиенты теста не миксером, а обычным венчиком.

Сначала нагреть сковороду на сильном огне, а блины жарить уже на среднем.

Прокрутить сковородку с тестом, чтобы оно равномерно распределилось на поверхности.

Для того, чтобы блины были эластичными, складывать их нужно друг на друга.

Видео дня

Рецепт тонких блинов

Ингредиенты:

Яйца – 8 шт

Мука – 10 ст.л

Соль – щепотка

Молоко – 900 мл

Масло – 120 мл

Способ приготовления:

1. Яйца соединить с мукой сначала выключенным миксером. И только когда осядет верхняя мука, включить миксер на средней скорости и взбивать до однородной массы. Если масса очень густая – добавить несколько ложек молока.

2. Добавить остальное молоко, соль и сахар. Перемешать все с помощью венчека без применения миксера.

3. Нагреть сковороду.

4. Добавить в тесто масло и все равномерно перемешать.

5. Уменьшить огонь до среднего.

6. Разливать тесто на сковородку тонким слоем, прокручивая ее, чтобы масса равномерно распределилась, особенно по краям.

7. Выпекать блины с одной стороны, пока края не станут сухими.

8. С помощью силиконовой лопатки отделить край блина от сковородки по кругу. После этого оставить блин еще на 30-40 секунд и перевернуть.

9. Выпекать с другой стороны еще 20-30 с.

10. Блинчики сложить стопкой друг на друга.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: