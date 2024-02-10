Уже совсем скоро Масленица. На этот праздник, традиционно, готовят много блинов с разными начинками и угощают ими родных. И если вы ищете для себя вкусный и бюджетный рецепт блюда – воспользуйтесь следующим вариантом. В тесто совсем не обязательно добавлять много муки – этот ингредиент можно заменить.

Идея приготовления тонких блинов без муки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. В тесто нужно добавить крахмал.

Ингредиенты для теста:

3 яйца

60 г крахмала

1 ст.л. сахара

щепотка соли

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щепотка ванилина

1/2 ст.л растительного масла (для теста)

500 мл молока

Способ приготовления:

1. Для теста обьединить все компоненты.

2. Тесто получается достаточно жидким – так должно быть.

3. Для одного блинчика требуется 1/2 половника.

4. Жарить блины на разогретой сковороде, слегка смазанной маслом (можно вообще не смазывать, но лучше сделать это для первого блина, чтобы изделия хорошо переворачивались).

5. Очень вкусно есть на завтрак с крем-сыром и красной рыбой или сладкие со сгущенкой, вареньем.

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