Тонкие блины без муки, которые не рвутся: чем заменить главный ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Тонкие блины без муки, которые не рвутся: чем заменить главный ингредиент

Уже совсем скоро Масленица. На этот праздник, традиционно, готовят много блинов с разными начинками и угощают ими родных. И если вы ищете для себя вкусный и бюджетный рецепт блюда – воспользуйтесь следующим вариантом. В тесто совсем не обязательно добавлять много муки – этот ингредиент можно заменить.

Идея приготовления тонких блинов без муки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. В тесто нужно добавить крахмал.

Тонкие блины без муки, которые не рвутся: чем заменить главный ингредиент

Ингредиенты для теста:

  • 3 яйца
  • 60 г крахмала
  • 1 ст.л. сахара
  • щепотка соли
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  • щепотка ванилина
  • 1/2 ст.л растительного масла (для теста)
  • 500 мл молока

Способ приготовления:

Тонкие блины без муки, которые не рвутся: чем заменить главный ингредиент

1. Для теста обьединить все компоненты.

2. Тесто получается достаточно жидким – так должно быть.

Тонкие блины без муки, которые не рвутся: чем заменить главный ингредиент

3. Для одного блинчика требуется 1/2 половника.

4. Жарить блины на разогретой сковороде, слегка смазанной маслом (можно вообще не смазывать, но лучше сделать это для первого блина, чтобы изделия хорошо переворачивались).

Тонкие блины без муки, которые не рвутся: чем заменить главный ингредиент

5. Очень вкусно есть на завтрак с крем-сыром и красной рыбой или сладкие со сгущенкой, вареньем.

Тонкие блины без муки, которые не рвутся: чем заменить главный ингредиент

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