В идеале тонкие блины получаются мягкими, эластичными и не рвутся в процессе приготовления. Приготовить таковые можно как на основе молока, так и воды. Однако, следует быть осторожным с одним ингредиентом, ведь его избыток все сведет на нет.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как нельзя готовить тонкие блины и с каким ингредиентом нужно соблюдать осторожность.

Подавляющее большинство хозяек привыкли считать, что залогом красивых, эластичных и мягких тонких блинов являются яйца. И чем их больше – тем лучше. Однако, по словам опытных поваров, все не так-то просто.

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Оказывается, использование яиц в слишком большом количестве существенно портит вкус и общий вид блюда. Блинчики получаются сухими и жесткими.

Поэтому в таком случае очень важно соблюдать баланс ингредиентов. Рекомендованная норма яиц на один литр молока составляет не больше 2-3 шт. Если говорить конкретно о рецепте, то на пол-литра молока хватит немного сахара и соли, в небольшом количестве растительного масла и сливочного масла, а также три яйца. Главное – все должно быть в меру!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить идеальное тесто для тонких блинчиков, которые не будут рваться.