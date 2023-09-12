Тыква – очень полезный осенний овощ. Он включает в себя необходимые витамины и микроэлементы, необходимые организму в осенний и зимний период. Поэтому из него готовят много разнообразных блюд: супы, каши, соки, десерты, оладьи и блины.

Фудблогер Роксолана Гарасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тонких тыквенных блинов.

Ингредиенты:

готовая тыква – 120 г

яйца – 2 шт

молоко – 300 мл

мука – 2 ст. л.

масло авокадо – 1 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно очистить тыкву от кожуры и приготовить удобным для вас способом: на пару, сварить или запечь. Овощ должен быть мягким.

2. Готовую тыкву размять вилкой к состоянию пюре, добавить к ней яйца, молоко, муку и оливковое масло. Все тщательно перемешать.

3. Из полученного теста пожарить тонкие блины.

4. Готовые блины можно есть самостоятельно или с начинкой: крем-сыром, арахисовой пастой, вареньем, или даже курицей. Приятного аппетита!

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