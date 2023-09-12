Тонкие и мягкие блины из тыквы: рецепт идеального теста на молоке
Тыква – очень полезный осенний овощ. Он включает в себя необходимые витамины и микроэлементы, необходимые организму в осенний и зимний период. Поэтому из него готовят много разнообразных блюд: супы, каши, соки, десерты, оладьи и блины.
Фудблогер Роксолана Гарасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тонких тыквенных блинов.
Ингредиенты:
- готовая тыква – 120 г
- яйца – 2 шт
- молоко – 300 мл
- мука – 2 ст. л.
- масло авокадо – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно очистить тыкву от кожуры и приготовить удобным для вас способом: на пару, сварить или запечь. Овощ должен быть мягким.
2. Готовую тыкву размять вилкой к состоянию пюре, добавить к ней яйца, молоко, муку и оливковое масло. Все тщательно перемешать.
3. Из полученного теста пожарить тонкие блины.
4. Готовые блины можно есть самостоятельно или с начинкой: крем-сыром, арахисовой пастой, вареньем, или даже курицей. Приятного аппетита!
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