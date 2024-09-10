Для того, чтобы домашние блины не рвались и были тонкими и вкусными, тесто нужно готовить на теплом молоке. Если вы хотите, чтобы они были пышными, готовьте тесто на дрожжах.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, тонких и ароматных домашних блинов, которые готовятся на дрожжах.

Ингредиенты:

Молоко – 250 г

Вода – 250 г

Сахар – 2 ст. л.

Сухие дрожжи – 8 г.

Яйца куриные – 2 шт.

Соль – 0,5 ч. л.

Мука – 190 г

Масло растительное — 50 г

Способ приготовления:

1. Смешайте молоко, воду и сахар. Смесь можно подогреть в микроволновке в течение 30 секунд, чтобы была хорошо теплая. Добавьте дрожжи, перемешайте и дайте постоять 15 минут.

2. Взбейте яйца с солью и добавьте в первую смесь, перемешиваем и добавляем муку, тщательно вмешивая ее, чтобы не образовались комочки, а затем влейте растительное масло. Накрываем полотенцем тесто и оставьте в теплом месте, чтобы тесто выросло втрое (приблизительно на 40 минут).

3. Пожарьте блины на среднем огне.

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