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Как сделать блины розовыми без красителя: простой лайфхак
Чтобы сделать из обычных блинчиков эффектный десерт – можно покрасить их в какой-нибудь интересный цвет. К примеру, розовый. Для этого прекрасно подойдет обычная свекла. Тесто очень хорошо жарится, и добавление овоща не влияет на текстуру блина.
Идея приготовления розовых блинчиков со свеклой опубликована на странице фудблогера zefirok_for_you в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 400 мл
- яйца – 2 шт
- мука – 4-5 ст.л.
- сахар – 1-2 ст.л
- соль – 1/3 ч.л.
- масло – 3 ст.л
- свекла вареная несколько кусочков
- шоколадная паста для подачи
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты кладем в чашу и взбиваем блендером до однородной массы.
2. Чем больше свеклы – тем ярче цвет.
3. Жарим с обеих сторон до готовности.
4. Смазываем шоколадной пастой.
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