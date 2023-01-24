Как сделать блины розовыми без красителя: простой лайфхак

Екатерина Ягович
Лайфхаки
1 минута
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Как сделать блины розовыми без красителя: простой лайфхак

Чтобы сделать из обычных блинчиков эффектный десерт – можно покрасить их в какой-нибудь интересный цвет. К примеру, розовый. Для этого прекрасно подойдет обычная свекла. Тесто очень хорошо жарится, и добавление овоща не влияет на текстуру блина.

Идея приготовления розовых блинчиков со свеклой опубликована на странице фудблогера zefirok_for_you в Instagram.

Как сделать блины розовыми без красителя: простой лайфхак

Ингредиенты:

Как сделать блины розовыми без красителя: простой лайфхак
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  • молоко – 400 мл
  • яйца – 2 шт
  • мука – 4-5 ст.л.
  • сахар – 1-2 ст.л
  • соль – 1/3 ч.л.
  • масло – 3 ст.л
  • свекла вареная несколько кусочков
  • шоколадная паста для подачи

Способ приготовления:

Как сделать блины розовыми без красителя: простой лайфхак

1. Все ингредиенты кладем в чашу и взбиваем блендером до однородной массы.

Как сделать блины розовыми без красителя: простой лайфхак

2. Чем больше свеклы – тем ярче цвет.

3. Жарим с обеих сторон до готовности.

Как сделать блины розовыми без красителя: простой лайфхак

4. Смазываем шоколадной пастой.

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