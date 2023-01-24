Чтобы сделать из обычных блинчиков эффектный десерт – можно покрасить их в какой-нибудь интересный цвет. К примеру, розовый. Для этого прекрасно подойдет обычная свекла. Тесто очень хорошо жарится, и добавление овоща не влияет на текстуру блина.

Идея приготовления розовых блинчиков со свеклой опубликована на странице фудблогера zefirok_for_you в Instagram.

Ингредиенты:

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молоко – 400 мл

яйца – 2 шт

мука – 4-5 ст.л.

сахар – 1-2 ст.л

соль – 1/3 ч.л.

масло – 3 ст.л

свекла вареная несколько кусочков

шоколадная паста для подачи

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты кладем в чашу и взбиваем блендером до однородной массы.

2. Чем больше свеклы – тем ярче цвет.

3. Жарим с обеих сторон до готовности.

4. Смазываем шоколадной пастой.

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